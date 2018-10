Surface Laptop 2, ora in livrea nera, con più memoria e processori di ottava generazione

A cavallo tra il 2 ed il 3 Ottobre, Microsoft ha tenuto – in quel di New York – l’atteso evento “A moment of your time”, finalizzato a presentare le proprie ultime novità, per lo più di carattere hardware, all’interno della gamma di device premium noti come “Surface”.

Tra i terminali esibiti sul palco, il primo è stato il portatile Surface Laptop 2 che, come ipotizzato, mantiene praticamente intatta l’estetica del predecessore, a cominciare dal rivestimento in pelle Alcantara a protezione dello chassis: unica differenza, l’arrivo della colorazione nera (Matte Black) nelle varianti più potenti. Anche il display è il confermatissimo – in quanto migliore della categoria (ed il più sottile di sempre) – pannello LCD da 13.5 pollici, con risoluzione da 2256 x 1504 pixel, densità d’immagine pari a 201 PPI, più elevato contrasto (1500:1), e 3.4 milioni di pixel visualizzati ma, in compenso, la riprogettazione della tastiera l’ha resa più silenziosa.

Ai timoni di comando del Surface Laptop 2 troviamo processori Intel di 8° generazione, tra cui il basico i5-8250U abbinato ad 8 o 16 GB di RAM e ad a uno storage a stato solido con interfaccia PCIe NVMe che può oscillare da un minimo di 128 GB a un massimo di 1 TB, passando per l’intermedia pezzatura da 512 GB.

Il risultato è una velocità computazionale maggiorata dell’85%, e benefici anche in sede di autonomia, quantificata dal team del CPO Panos Panay in una giornata di lavoro medio, o 14.5 ore di video riprodotti senza sosta. Nota negativa, per questo upgrade, il fatto che anche quest’anno non sia stata integrata una porta USB Type-C che, tra le altre cose, avrebbe permesso al device di farsi ricaricare da una corposa power bank: ai lati, infatti, sono poste la consueta mini DisplayPort ed un’uscita USB 3.0.

La disponibilità del rinnovato Surface Laptop 2 è stata calendarizzata per il 16 Ottobre, con pre-ordini già attivi in diversi paesi, anche europei. In Germania, il Surface Laptop 2 sarà acquistabile a partire da è di 999 euro.