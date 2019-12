JBL Tune 220TWS: ufficiali gli auricolari true wireless premium ma low cost

Attiva nel segmento dei diffusori audio da oltre settant’anni, l’americana JBL da tempo ha ampliato il suo range operativo, tanto da aver prestato la propria consulenza anche a Nokia per il sound della sua prima smart TV: ovviamente, nel bouquet del produttore di Los Angeles, ad oggi, non mancano gli auricolari true wireless, grazie al varo – nel Luglio scorso – dei Tune 120TWS ai quali, però, si sono appena aggiunti i nuovi Tune 220TWS.

Gli auricolari JBL Tune 220TWS palesano una chiara ispirazione agli AirPods Pro, con un’unità circolare dalla quale sporge un gambo per meglio aderire al profilo del volto ed ancorarsi all’orecchio, dai quali divergono sia per la mancanza della cancellazione attiva del rumore che per la maggior varietà di colorazioni – con finitura metallica – presenti (Pure White, Triple Black e Ocean Blu).

Leggeri (56 grammi), ospitano driver da 12 mm che, in quanto dinamici, coprono bene un ampio range di frequenze (da 20 Hz a 20 kHz), assicurando bassi potenti, quasi da sala concerto o stadio (grazie alla tecnologia JBL Pure Bass sviluppata nel corso di 60 anni), ed un suono percepito (98 dB di SPL massimo) come molto potente.

Connessi allo smartphone, Android o iOS, mediante l’efficiente Bluetooth 5.0 (con A2DP e potenza trasmessa a 11 dBm), è possibile sfruttare i pulsanti presenti su ambedue le unità per svolgere, in modo indifferente, le consuete mansioni del cambiar traccia quando si ascolta la musica, del rispondere alle telefonate in arrivo, o dell’interpellare il concierge virtuale di riferimento (Siri o Assistant).

Le minuscole batterie (da 22 mA/3,85 V) integrate, agli ioni di litio, assicurano, pur a Bluetooth attivo, 3 ore di autonomia, alle quali – sì da raggiungere la cifra tonda di 20 – se ne aggiungono le 17 messe a disposizioni dalla custodia di ricarica (in meno di 3 ore), a sua volta provvista di una energy unit propria (410 mA/3,85 V).

Per acquistare – a 99 euro – gli auricolari true wireless JBL Tune 220TWS occorre fare affidamento allo store ufficiale del brand, in attesa del probabile sbarco anche su Amazon, ove figurano ancora in vendita le precedenti 120TWS.