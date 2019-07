JBL Tune 120TWS e Blaupunkt FloatZ: ecco i nuovi auricolari per il sound (anche true) wireless

Ormai, è assodato: una delle categorie d’hardware, di tipo indossabile, di maggior successo è senz’altro costituita dagli auricolari (true) wireless che, essendo (totalmente) privi di cavi, risultano comodi nell’ascolto musicale, o nella gestione telefonica (in quanto dotati di microfono), senza il timore di fastidiosi e limitanti grovigli. Ecco, dunque, spiegato il motivo che porterà al successo anche i nuovi JBL Tune 120TWS e Blaupunkt FloatZ.

La californiana JBL ha annunciato, prezzati a 99 euro, i nuovi auricolari true wireless Tune 120TWS, eleganti con le colorazioni nero, bianco, blu, ergonomici sia per forma che per peso (73 grammi cadauno): collegati allo smartphone via Bluetooth 4.2 (con supporto ai profili HFP 1.6 e A2DP 1.3 AVRCP 1.5), erogano un suono sempre soddisfacente, anche nei bassi, grazie ai driver da 5.8 mm che, provvisti di 96 dB di sensibilità e della capacità di coprire frequenze da 20 Hz a 20 kHz, risultano esaltati dalla feature “JBL Pure Bass Sound“.

Il controllo dei JBL Tune 120TWS avviene mediante superficie touch esterna che, toccata una volta, permette di attivare in men che non si dica l’assistente vocale preferito (Siri, o Assistant): l’autonomia, stimata in 4 ore grazie alle batterie da 85 mAh caricabili completamente in 2 ore, si estende di un’ora extra dopo appena 15 minuti di ricarica, e di 16 ricorrendo alla custodia protettiva, idonea a garantire – con 3 cicli di rigenerazione – ulteriori 16 ore di uso.

Dalla tedesca Blaupunkt, tramite la propria prima incursione nel settore, arrivano gli auricolari wireless FloatZ, di color nero, che – leggeri (10 grammi) e impermeabili al sudore (IPX7) – si affidano a una neckband a filo e non flessibile: collegati al telefono mediante un Bluetooth 5.0 (con A2DP per un sound stereo), coprono una distanza di 25 metri da quest’ultimo e, in virtù delle batterie interne caricabili in un paio d’ore, offrono 14 ore d’autonomia nel riprodurre musica (beneficiata con medi cristallini e bassi intensi ricorrendo ai driver in neodimio), o 180 ore in stand-by.

Ottimo il fattore prezzo per gli auricolari wireless senza fili FloatZ realizzati dalla teutonica e iconica Blaupunkt che, in India, mercato d’esordio del prodotto, è quantificato in appena 2.499 rupie, corrispondenti attualmente a 32.29 dei nostri euro.