JBL espande la diffusione degli auricolari true wireless Tune 230NC e Tune 130NC

Dopo la valanga di prodotti visti al CES 2022, JBL, brand di Harman (e quindi di Samsung) ha presentato anche in India due prodotti, afferenti alla sempre più popolare categoria degli auricolari true wireless, rappresentata dai modelli JBL Tune 230NC e Tune 130NC, dei quali quindi si vengono a conoscere maggiori dettagli.

Ambedue i nuovi auricolari inseriti da JBL nella serie Tune sono redatti nelle colorazioni bianco, blu, e nero, risultano essere molto leggeri (10.2 grammi cadauno per i 230NC, che arrivano a 47.3 con la custodia, 11.6 grammi per i 130NC, che arrivano a 40.4 con la custodia), impermeabili contro sudore e gocce d’acqua via certificazione IPX4, con la cancellazione attiva del rumore ANC affidata a 4 microfoni (due per unità), personalizzabili mediante l’app JBL Headphones (equalizzazione, attivazione o meno dell’ANC, attivazione della modalità Ambient Aware per essere consapevoli dell’ambiente o Talk Through per parlare con chi sta accanto senza sfilare gli auricolari).

Sempre proseguendo nel novero delle specifiche comuni, gli auricolari JBL 230NC e 130NC supportano i controlli touch (accettare e rifiutare le chiamate, gestire la musica, chiamare in aiuto Assistant o Alexa, regolare il volume senza estrarre il telefono dalla tasca), godono dell’accoppiamento rapido (Far Pair) con i device Android, e integrano la connettività Bluetooth 5.2 con connessione simultanea verso due device assieme.

Calibrati dall’azienda mediante la sua tipica firma sonora (JBL Pure Bass), i due modelli di auricolari in questione assicurano 8 ore di autonomia, cui si aggiungono le 24 ore della custodia (caricabile in Type-C), per un totale di 32 ore con l’ANC acceso, o di 40 ore con l’ANC spento. Non manca neppure la ricarica rapida che, in un’ora di rabbocco permette di recuperare 60 minuti d’uso.

Sul piano delle differenze, i JBL 230NC, prezzati a 5.999 rupie (74 euro circa). hanno una forma a stelo, cioè con la stanghetta: al loro interno si celano driver da 6 mm, con 105 dB di sensibilità e 16 ohm di impedenza. Diversamente, i più compatti JBL 130NC, venduti a 4999 rupie (62 euro circa), hanno una forma a fagiolo (seppur non come quella dei Buds Live di Samsung) e, al loro interno, alloggiano driver da 10 mm, con 103 dB di sensibilità e 32 ohm di impedenza.