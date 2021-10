Instax Link WIDE: da Fujifilm la nuova stampante compatta a sviluppo istaneaneo

Il brand nipponico Fujifilm non è del nuovo nel realizzare fotocamere con stampa istantanea, sullo stile delle Polaroid, o nel ideare e commercializzare anche delle mini-stampanti a sviluppo istantaneo (es. Instax Mini Link), da mettere al servizio di smartphone e mirrorless compatte (es. Fujifilm X-S10): proprio in quest’ultima categoria va a inserirsi un nuovo prodotto del brand di Tokyo, rappresentato dalla stampante Instax Link WIDE.

La stampante Instax Link WIDE, molto compatta (139 x 127.5 x 33.7 mm, per 340 grammi) al pari dei precedenti modelli, presenta la novità dell’essere la prima, nel listino del brand, a stampare su pellicole a sviluppo istantaneo, dal bordo nero, instax Wide Black, abitualmente raggruppate in numero di 10 nelle confezioni in vendita.

Sul versante del processo di stampa, che dall’impressione dell’immagine (risoluta a 800 x 1260 pixel) all’uscita della foto, impiega solo 12 secondi, e che contempla anche la possibilità di stampare 10 copie una dietro l’altra, la risoluzione della stampa è dichiarata in 312 PPI (12,5 punti/mm), con possibilità di giostrarsi su 256 livelli di stampa per ogni colore RGB. Ciò, facendo riferimento, via Bluetooth 4.2, alla companion app instax Link Wide.

Quest’ultima, oltre a essere necessaria per il trasferimento delle foto, supporta anche la stampa di un preciso fotogramma estratto da un video, e annovera un piccolo tool di editing, per ritagliare la foto, comporla in collage con altre, contornarla di una cornice o di un template (modificabile), arricchirla con uno dei 1.600 adesivi messi a disposizione, con del testo, anche scritto o disegnato a mano (feature “Sketch, Edit & print“). Da segnalare che, mutuando quanto già visto a bordo della Instax Mini LiPlay, anche nella Instax Link WIDE vi è la QR Code mode, che permette d’applicare un codice QR alla foto stampata, per veicolare messaggi segreti, link a siti, taggare una posizione, o accludervi un suono.

Autonoma per 100 stampe, la stampante per smartphone Fujifilm Instax Link WIDE potrà essere acquistata, da fine mese, al prezzo di 149.99 euro valido sia per la variante in tinta Ash White che per quella in tonalità Mocha Gray: dalla medesima decorrenza, il prodotto in questione potrà beneficiare, al prezzo di 12.99 euro, dei pacchetti da 10 pellicole instax WIDE Black.