Infinix e Blaupunkt: a valanga con nuove smart tv sino al FullHD e Android TV

L’India è spesso terreno di scontro quanto a smart tv low cost in grado di mettere assieme grossi volumi di vendita in modo da accrescere facilmente le quote di mercato: non stupisce, quindi, che due colossi della tecnologia, come Transsion Holdings e Blaupunkt, l’abbiano scelta per proporre le rispettive nuove serie di smart TV.

Transsion Holdings ha portato in India la serie Infinix X3. Quest’ultima si compone di un modello base (623.2 x 430.6 x 63.3 mm, per 3.98 kg) da 32 pollici (11.999 rupie o 143 euro), IPS HD Ready col 93% di screen-to-body, e di uno top (971.4 x 573.4 x 6.2 mm, per 7.42 kg) da 43 pollici (19.999 rupie, o 238 euro), FullHD con LED allineati verticalmente (VA) e il 96% di screen-to-body: nei due apparecchi televisivi, la presenza del processore d’immagine EPIC Engine 3.0 consente di implementare un filtro per contenere l’emissione di luce blu, consente il supporto della alta gamma dinamica (HLG ed HDR10), oltre a permette di raggiungere 400 nits di luminosità massima e un 122% di valore sul color gamut sRGB.

In ambedue i modelli opera il processore quadcore Realtek RTD2841 che, con architettura a 64 bit, sfrutta 1 GB di RAM e 8 GB per lo storage, sul quale campeggia Android 11 (portatore del Play Store e di Chromecast, come pure dell’uso dello smartphone come controller remoto), ideale per scaricare vari streaming services come YouTube, Prime Video e Netflix, che è possibile poi gestire dal telecomando Slim allegato, inclusivo financo d’un tasto per il richiamo rapido di Google Assistant (oltre a quelli per Google Play, Netflix, YouTube).

Nel modello più piccolo della serie Infinix X3, prenotabile dal 12 al 16 Marzo su Flipkart, vi è una coppia di speaker da 20 watt, che salgono a 36 nel modello più grande, dotato anche di due tweeter: indipendentemente da ciò, l’output sonoro è predisposto per supportare le tracce in Dolby Audio. Sul versante delle porte, il costruttore ha previsto una RJ45 per l’Ethernet, un jack da 3.5 mm, l’uscita composita YPbPr per il segnale video analogico, due USB e una tripletta di HDMI.

Controllata dalla finanziaria lussemburghese GIP Development SARL dopo un periodo non particolarmente felice, la rinata Blaupunkt ha portato (dal 12 Marzo) in India, tramite la licenziataria locale SPPL, due nuove smart TV: di queste, una ha un pannello da 40 pollici (15.999 rupie, o 191 euro), HD Ready, con 400 nits di luminosità, e l’altra un pannello FullHD da 43 pollici con 500 nits (19.999 rupie, o 238 euro). In ambedue gli apparecchi, col beneficio del poter gestire colori più vividi e maggiori dettagli grazie all’HDR10, opera un processore coadiuvato da 1 GB di RAM e da 8 GB di storage, per il sistema operativo che, in quanto a base Android, mette a disposizione Chromecast e il Play Store. Il controllo avviene mediante un telecomando con scorciatoie verso gli OTT Amazon Prime, Sony Liv e YouTube: chiude il quadro tecnico d’insieme la dotazione di un paio di USB e di tre HDMI.