INBook X1 Neo: in arrivo il notebook low cost con Windows 11 per lo studio

Dopo aver fatto il suo esordio nel settore dei notebook lo scorso Dicembre, Infinix, brand del gruppo cinese Transsion Holdings, fresco reduce dalla presentazione del laptop InBook X1 Slim, ha annunciato un nuovo portatile economico, l’INBook X1 Neo che, per scheda tecnica e vocazione, appare indirizzato al target degli studenti alle prese con la modifica dei documenti, le ricerche online e la collaborazione distribuita.

Il nuovo INBook X1 Neo ha un telaio unibody in metallo che, grazie al ruolo cardine recitato da una resistente lega di alluminio, permette di contenere a 14.8 mm lo spessore massimo, col peso che non va oltre gli 1.24 kg: il display è un pannello LCD da 14 pollici risoluto in FullHD, con un picco di luminosità pari a 300 nits, una copertura del 100% sul color gamut sRGB e del 72% sulla scala colore NTSC. La webcam, HD, post nella cornice alta, è accompagnata da un Flash Dual “Starlight”: vista l’importanza sempre maggiore della formazione a distanza, anche l’output audio è stato molto ben curato, con due speaker stereo ottimizzati sol supporto al DTS.

Onde agevolare nella digitazione durante le ore serali, il notebook INBook X1 Neo mette a disposizione una tastiera retroilluminata: ai lati del corpo macchina, vi sono diverse porte, tra cui uno slot per schede di memoria SD, un combo jack audio da 3.5 mm, due USB Type-A e altrettante USB Type-C. La possibilità di collegare uno schermo secondario, magari per un miglior multi-tasking, è garantita dalla presenza di una porta HDMI 1.4.

Il processore quad-core (da 1.1 a 2.8 GHz in Turbo Boost) quad-threads Intel Celeron N5100 della famiglia Jasper Lake, realizzato a 10 nanometri, mette in campo un basso TDP, pari a 6W, e una scheda grafica integrata Intel UHD Graphics da 800 MHz massimi di frequenza di burst, capace di supportare la decodifica in 4K@60Hz. L’energia viene invece fornita, secondo l’azienda per una giornata intera di lavoro, dalla batteria da a 50 Wh che, alla bisogna, può fare affidamento sulla ricarica rapida da 45 W.

Il notebook INBook X1 Neo, animato da Windows 11, sarà in vendita su Flipkart, in India, dal 21 Luglio, al prezzo di 24.999 rupie (circa 308 euro) per l’unico allestimento previsto, con 8 GB di RAM LPDDR4X e 256 GB di storage SSD NVMe (con interfaccia PCle 3.0).