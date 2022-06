Infinix mette in campo il notebook InBook X1 Slim con Win 11 e anche Core i7

Ascolta questo articolo

Infinix, brand del gruppo cinese Transsion Holdings, dando seguito alla sua serie di portatili eleganti ma economici avviata sul finire dello scorso anno, ha annunciato un nuovo notebook basato su Windows 11, l’InBook X1 Slim, tra i più leggeri e sottili nel suo segmento di mercato.

Disponibile in varie colorazioni (Starfall Grey, Aurora Green, Noble Red, Cosmic Blue), l’Infinix InBook X1 Slim ha un telaio realizzato unibody in metallo, ovvero in lega di alluminio, all’insegna di una scelta che gli permette di mantenersi sottile (14.8 mm) e leggero (1.24 kg) ma non per questo privo di quel che serve: ai lati del corpo macchina, si trovano un combo jack da 3.5 mm per cuffie e microfono, lo slot per le microSD, due due porte USB 3.0, una DisplayPort 1.4, due USB Type-C (una solo dati, l’altra anche con output video e ricarica veloce a 65W).

Sempre a paragone dello chassis molto esile, sono presenti una batteria da 50W, caricabile completamente in 90 minuti, capace di offrire sino a 11 ore di autonomia, e un sistema di dissipazione termica efficace (ICE STORM 1.0, con condotti d’aria di “grado militare“). Spalancato, l’InBook X1 Slim si presenta, entro cornici compatte su 3 lati, mento a parte, con un display LCD IPS (178° di angolo visuale) da 14 pollici, risoluto in FullHD secondo un aspect ratio a 16:9, con color gamut sRGB coperto al 100% e 300 nits di luminosità. La webcam, nella cornice alta, è una HD con LED “Dual Star Light Flash“: sul piano sonoro, fanno bella mostra di sé, quando adoperati, i due speaker stereo ottimizzati col DTS Audio.

Per le configurazioni, è sempre presente la scheda grafica integrata Intel Iris Plus mentre, per i processori, ci sono tre opzioni a scelta, sempre della decima generazione Intel con 10 nanometri di litografia e 15W di TDP, apportatrici delle connettività Bluetooth 5.1 e Wi-Fi ac dual band, che vedono scendere in campo gli Intel Core i3-1005G1 (dual core da 3.4 GHz massimi), i5-1035G1 (quadcore da 3.6 GHz) e i7-1065G7 (quadcore da 3.9 GHz in Turbo Boost). La RAM, LPDDR4X a doppio canale, è da 8 o 16 GB, mentre lo storage SSD, M.2 NVMe PCIe 3.0, va da 256 a 512 GB.

Nello specifico, le configurazioni previste per l’InBook X1 Slim contemplano un prezzo di 29.990 rupie (circa 370 euro) per la versione con i3, e 8+256 GB, 32.990 rupie (circa 407 euro) per quella con i3, e 8+512 GB, 39.990 rupie (493 euro) per quella con i5 e 8+512 GB, 44.990 rupie (554 euro) per quella con i5 e 16 + 512 GB, 49.990 rupie (616 euro) per quello con i7 e 16 + 512 GB.