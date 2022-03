Ikea Vappeby: ufficiale lo speaker che fa anche da lampada (con richiami a Star Wars)

Il colosso dell’arredamento svedese Ikea non è certo un parvenu nel mondo dell’arredo hi-tech, basti pensare alla linea di caricatori Nordmärke, o agli speaker Symfonisk realizzati da qualche anno assieme a Sonos. Ai prodotti in questione già noti, se n’è aggiunto ora un altro, rappresentato dallo speaker / lampada Ikea Vappeby.

Presentato come un passo ulteriore nella mission democratizzante del brand che, abbassandone le soglie, conta di rendere facilmente accessibili a tutti musica e luce, lo speaker Ikea Vappeby (25 x 17 cm) ha uno chassis in policarbonato, nei colori blu o grigio, che nella forma ricorda un fungo che, al posto del suo “ombrello”, monta (come dice Ikea stessa) una specie di casco alla Darh Vader. In tal modo, il prodotto riesce a proteggersi contro polvere, pioggia, e spruzzi a bassa intensità, sì da meritare la certificazione IP65 che ne garantisce un tranquillo uso all’aperto o in giardino.

Sempre grazie alla sua forma curiosa, lo speaker Ikea Vappeby può fungere da lampada (trasportabile grazie alla maniglia in alto) con la luce, emanata via LED, che può essere settata secondo due diverse modalità: in quanto speaker, il suono viene, invece, emanato a 360° attorno al suo corpo, con l’utente che, connesso il terminale alla sua sorgente preferita (PC, smartphone, tablet, notebook, etc) via Bluetooth (dopo l’associazione col pulsantino posteriore), potrà riprodurre la musica da qualsiasi servizio desideri.

Nella fattispecie, Ikea Wappeby potrebbe funzionare con YouTube Music, Amazon Music, Apple Music, TuneIn, Pandora, anche se è confermato – come già emerse lo scorso autunno, quando se ne rinvenne la documentazione nel database della FCC americana – che possa dare il meglio di sé con uno di essi in particolare. In quest caso, il riferimento è a Spotify, stante la presenza di un pulsante per la funzione “Spotify Tap”: quest’ultima, già presente sulle cuffie di Microsoft Surface, Bose, Samsung, Jabra e Skullcandy, fa sì che – a una pressione – l’utente possa riprendere la sua musica da dove l’aveva lasciata mentre, con una seconda pressione, la piattaforma proporrà la musica della sua offerta selezionata comunque secondo le abitudini di ascolto dell’utente elaborate dall’app del servizio in verde.

Nello speaker – lampada Ikea Wappeby, anche l’autonomia è molto ben curata: il costruttore promette sino a 12 ore di funzionamento, forse con la luce spenta, secondo il brevetto col volume al 50%, prima di dover far ricorso nuovamente alla ricarica, via USB Type-C (beneficiando del solo cavo presente in confezione, mentre il caricatore andrà comprato a parte). Al momento, non si conosce ancora il prezzo italiano dell’Ikea Wappeby che, però, è già sbarcato in Europa, venendo listato a 59 euro in Spagna ed a 49.99 euro in Germania.