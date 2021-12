Ikea presenta l’arredo hi-tech Nordmärke, con due pad e un caricatore portable wireless

Nel mentre il mondo entra in fibrillazione per i prossimi prodotti hi-tech del 2022, il colosso svedese dell’arredamento, Ikea, ha bruciato tutti sul tempo e, ampliando la famiglia di prodotti Nordmärke, ha incluso quest’anno, oltre al consueto caricatore wireless portable, pure due basi compatte di ricarica senza fili, con tutti i prodotti in questione previsti e acquistabili (partendo dal caricatore) pure in l’Italia.

I nuovi prodotti della linea Nordmärke di Ikea presentano diversi punti in comune: si basano sulla tecnologia di ricarica senza fili Qi, e non garantiscono velocità elevate di ricarica, permettendo ipso facto, in ragione del diminuito livello di calore generato, però di preservare meglio l’integrità nel tempo delle batterie per i device che si caricano. Inoltre, non meno importante è il fil-rouge stilistico, rappresentato dal comune design stigmatizzato in un rivestimento in tessuto con, nel mezzo, una croce non solo decorativa, posto che, parafrasando una celebre frase di Indiana Jones, la stessa indica, una volta tanto, il punto esatto in cui posizionare il device, per una carica ottimale.

Nella confezione del primo prodotto, già acquistabile nel Bel Paese alla cifra di 19.95 euro, mancano il cavo e l’adattatore di recente. Tutta l’attenzione va al prodotto stesso, quindi, rappresentato dal caricatore portable certificato tenendo conto delle specifiche Qi 1.2.4BPP: al suo interno è presente una riserva di energia pari a 24 Wh, quindi da 6.500 mAh, caricabile a 10 watt in Type-C, con la ricarica senza fili, sui device compatibili, che avviene a 5 watt, in tutta sicurezza, anche per la presenta di appositi sensori per il controllo della potenza e della temperatura.

Destinato ad essere comprato per la cifra di 8 euro (però non comprensivi di cavo e adattatore di rete) è, invece, il pad circolare della gamma Nordmärke, sempre certificato secondo le specifiche 1.2.4BPP dello standard Qi, che accetta via Type-C energia con una potenza di 10 watt, e la eroga senza fili sui dispositivi poggiati sopra, a 5 watt, sempre col beneficio degli appositi controlli di potenza e temperatura.

Dulcis in fundo, il caricatore wireless con stand verticale ed elegante base in bambù, arriva sul mercato, in vista di una prossima acquistabilità, al prezzo di 12 euro. Le specifiche complessive, in questo caso, sono identiche al modello dalla più consueta forma circolare, con un’unica differenza nell’assortimento, posto che manca solo l’adattatore di rete nella confezione, visto che il cavo è già integrato allo stand.