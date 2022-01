Ikea e Sonos annunciano la nuova lampada speaker Symfonisk di 2a gen

La lunga attesa, nata dopo il relativo annuncio in quel di Settembre, è stata placata nelle scorse con l’arrivo anche in Italia della seconda generazione (dopo quella dello scorso Giugno) della lampada-speaker Symfonisk, realizzata dal brand californiano Sonos e dalla svedese Ikea come trait d’union tra mondo dell’audio e dell’home furnishing.

Ideale anche per risparmiare spazio, visto che unisce un paralume a uno speaker audio, il nuovo Symfonisk di 2a generazione, stante il suo frequente uso sui comodini, è stato riprogettato in vari modi. La base, ora, è più piccola, appunto in linea con la sua abituale collocazione, mentre la struttura è scissa in due parti, in modo da favorire una maggior personalizzazione: nello specifico, l’utente potrà scegliere tra una base nera e una bianca, abbinate a un paralume, sempre in bianco o nero, realizzato in vetro o in tessuto.

La base include la sezione audio, che ha ricevuto grazie a Sonos una riprogettazione della guida d’onda, tal che ora è possibile erogare il suono a 180°: compatibile anche con l’Apple AirPlay 2, grazie all’ecosistema IKEA Home smart e al Wi-Fi il nuovo Symfonisk di 2a generazione supporta oltre 100 servizi di streaming online compresi quali che si occupano di radio e podcast. L’emissione sonora può avvenire in solitaria, da una sola unità, o nell’ambito di un sistema multi-room (Home Sound System Sonos), associando vari device Sonos.

In termini di configurazione, il nuovo Symfonisk 2 di Sonos/Ikea richiede l’app multipiattaforma (iOS/Android) Sonos, che assolve anche alla funzione di controllo remoto mentre, per quello in presenza, è possibile usare i pulsanti alla base del prodotto, uno dei quali per gestire (on-off) la lampada (ora con maggiori possibilità di scelta, in tal ambito, grazie all’attacco E27 che ha sostituito l’E14), mentre l’altro si occupa del volume e del pausa-play dell’audio.

Sul versante dei costi e della distribuzione, il Symfonisk di 2a può essere comprato in un kit unico, per la cifra di 169 euro col paralume in vetro, o a 10 euro in meno con quello in tessuto: tuttavia, è anche possibile comprare base e paralume separati (es. per ottenere una base nera con un paralume in tessuto bianco). In questo caso, la base con lo speaker costa 139 euro, cui vanno aggiunti 30 euro nel caso si opti per il paralume in vetro, o 20 euro nel caso si preferisca quello in tessuto.