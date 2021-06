Sonos e Ikea annunciano il nuovo speaker wireless della linea Symfonisk

Portando avanti il progetto di Home Smart teso a “creare una vita quotidiana più smart e connessa per la maggioranza delle persone“, varato al Salone del Mobile 2019, il marchio svedese Ikea e quello americano Sonos hanno annunciato, all’interno della gamma Symfonisk lo speaker Wi-Fi speaker Wi-Fi Symfonisk, concepito (con varo dal 15 Luglio in Nord America ed Europa, sullo store online di Ikea o nei suoi negozi) per mimetizzare le sue peculiarità smart in qualsivoglia arredo moderno.

Il nuovo speaker Wi-Fi di Ikea e Sonos (circa 249 euro) ha la forma di un quadro (40,64 x 55,88 x 5,08 cm), del tutto bianco o nero, con un frontale artistico sostituibile (per 17 euro, orientandosi tra 14 opzioni, differenziate per colori e stili, disponibili al day one), dietro il quale si celano un tweeter e uno speaker full-range che, nonostante le dimensioni compatte del prodotto, grazie ad una guida d’onda, garantiscono un’estensione sonora capace di coinvolgere l’intera stanza.

Ancorato verticalmente od orizzontalmente a una parete, qualora non lo si voglia poggiare inclinato su un mobile o sul pavimento, beneficiando dei piedini smorza-vibrazioni, palesa il solo cavo (da 3.5 metri) di alimentazione di cui necessita, che non crea spessore dietro, grazie a un elaborato sistema di canaline per l’avvolgimento delle eccedenze.

Attrezzato lateralmente con i tasti per il volume e per l’accensione/spegnimento (sebbene sia controllabile anche da remoto via app Sonos), onde compensare magari l’unica presa occupata disponibile, tramite un cavo ad hoc da comprare a parte, lo speaker Wi-Fi Symonisk di Sonos-Ikea può energizzare a dovere gli eventuali altri speaker presenti in stanza o nei paraggi.

Predisposto per un funzionamento multi-stanza, in tandem con altri speaker brandizzati Sonos o prodotti della linea Symfonisk, o nel ruolo di canali posteriori per i prodotti Sonos Beam, e Arc, il prodotto appena presentato dal product developer di Ikea, Stjepan Begic, in coppia con la principal product manager di Sonos, Sara Morris, può anche operare in modalità standalone, connesso al Wi-Fi, interfacciandosi con uno degli oltre 100 servizi di streaming musicale per i quali è stato reso compatibile. Grazie alla particolare predisposizione per l’ambiente Apple, può ricevere il mirroring dei contenuti via AirPlay 2 e beneficiare, mediante l’uso d’un device iOS, della calibrazione del suono (TruePlay) a seconda della stanza ove è montato.