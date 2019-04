Fuori Salone 2019 di Milano: Ikea e Sonos presentano gli speaker Wi-Fi "Symfonisk"

Il Fuori Salone 2019 di Milano è iniziato e, tra le prime aziende a presentare le proprie novità smart per l’arredamento, non è mancata la svedese Ikea che, come già vociferato da qualche mese a questa parte, ha presentato una coppia di speaker Wi-Fi in collaborazione con Sonos.

I due smart speaker, inseriti nella gamma Ikea Home Smart col nome di Symfonisk, sono formati da uno speaker a lampada, e da uno a libro. Secondo quanto comunicato dal colosso nordico dell’arredamento componibile low cost, ad ispirare ambedue i device è il principio dell’accorpamento, in virtù del quale ognuno dei due modelli diminuisce gli elementi dell’arredamento (ed i cavi) presenti in casa.

Nel primo caso, lo speaker Wi-Fi sostituisce una lampada mentre, nel secondo, la dotazione di binari, staffe, e ganci, permette di ottenere 7 inclinazioni diverse (anche verticale od orizzontale), consentendogli di fare da comodino (supportando carichi da 2.8 kg massimi) in camera da letto, da aggancio per il pensile della cucina, da poggialibri in una libreria, o da elemento di decoro attaccato ad una parete (nonostante il peso di 3 kg, e le dimensioni 30×15 cm da cassa anni ’80/90).

Passando alle tecnologie audio, ignoti alcuni dettagli specifici (dimensioni dei driver), ad accomunare i due speaker Ikea sono gli amplificatori (dimensione imprecisata) di classe D con supporto all’ottimizzazione audio Sonos grazie al sistema Trueplay, e la dotazione di un midwoofer e di un tweeter. Quanto ad usi, collegati via Wi-Fi o Airplay2 con varie fonti smart (tra cui anche i server di rete o i computer), possono riprodurre la musica da vari servizi di streaming musicale, lavorando in tandem in modalità stereo o all’interno di una configurazione home theater (5.0 o, con una soundbar Sonos, 5.1).

Non essendo dotati di microfono, i due speaker Symfonisk di Ikea-Sonos, disponibili da Agosto a 99 e 179 euro, per essere usati con Alexa, necessiteranno di un dispositivo Echo (e di un account Amazon con abilitazione della skill Tradfri) da acquistare a parte, o già in proprio possesso, ma potranno essere controllati da remoto grazie all’applicazione Sonos Controller per smartphone.