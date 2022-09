IFA 2022: Toshiba presenta le sue nuove smart tv

Ascolta questo articolo

Nel mentre IFA 2022 entra nelle sue battute finali, continuano le presentazioni dei tanti marchi accorsi a Berlino e, tra questi, non è mancata la nipponica Toshiba, che ha presentato diverse nuove serie di tv intelligenti.

La serie di punta (in quanto con supporto alla tecnologia Quantum Dot) QA5D (da 399 sterline) si esplica nelle diagonali da 43/50/55/65”, per le quali adotta pannelli DLED (Direct Back Light) beneficiate dai miglioramenti TRU Resolution, TRU Flow e TRU Micro Dimming della tecnologia TRU Picture Engine, oltre che dal supporto al Dolby Vision HDR. Lato audio, vi è un impianto curato da Onkyo (subito tornata in campo dopo la bancarotta, grazie a VOXX International, sussidiaria di Premium Audio Company), capace di supportate il formato Dolby Atmos: quale sistema operativo, invece, risulta adottato Android TV, con il supporto a Google Assistant e l’integrazione di Chromecast.

La serie XA9D OLED 4K HDR è all’insegna di cornici sottili per un design minimalista, declinato nei polliciaggi da 55 e 65”: l’azienda ne ha sottolineato la vocazione al gaming, in ragione di un refresh rate a 100 Hz e dell’HDMI 2.1 che automaticamente scala alla latenza più bassa (auto low latency) nel rilevare che sia in esecuzione un gioco. Volendo un’opzione più accessibile con Android TV, la serie con tale OS più economica (349 sterline) del nuovo listino Toshiba sarà rappresentata dalla UA3D da 43 pollici.

La serie UF3D (da 369 sterline) ha le stesse dimensioni della QA5D, ancora una risoluzione 4K HDR, ma aderisce alla piattaforma Fire TV per smartizzarsi, potendo consentire la ricerche di serie tv e film su vari streaming come Prime Video. Netflix, Disney+, etc e di musica su Spotify, Amazon Music, e altre piattaforme. Altri contenuti si possono mirrorare da smartphone via AirPlay mentre l’integrazione di Alexa sul telecomando offre la facoltà di controllare la tv con i comandi vocali: da notare che è possibile usare le tv di questa serie per gestire la domotica collegata, come ad esempio le videocamere di sorveglianza o l’illuminazione.

Ancora con le stesse diagonali arriva la serie, ancor più economica (col 43” si parte da 349 sterline), UK4D: in questo caso, si ha un design frameless, rimane l’integrazione di Alexa, ma il sistema operativo è quello proprietario di Toshiba. Infine, la serie LK3C, rinomata per due aspetti in particolare: è l’unica, in un intero nuovo bouquet altrimenti solo in 4K, a vantare apparecchi televisivi in FullHD, ed è l’unica delle serie presentate ad avere (oltre a quello da 43) un taglio da 32 pollici (prezzato a 229 sterline).