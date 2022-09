IFA 2022: Jabra presenta gli auricolari true wireless Jabra Elite 5

Ascolta questo articolo

A IFA 2022, il brand danese Jabra ha provato a contendere le attenzioni degli amanti del sound, stuzzicate da JBL, con i nuovi auricolari senza fili Jabra Elite 5 che si pongono a metà strada tra i top Elite 7 e i base-gamma per sportivi Elite 4 Active.

I nuovi auricolari Jabra 5 (20×20,54×27 mm, 5 grammi a unità) sono impermeabili IP55 (quindi non possono essere immersi). Di base, hanno una forma in-ear, con gommini siliconici sostituibili e pareti esterne piatte che fan da pulsanti di controllo (anche per avviare la funzione Spotify Tap Playback che, previo semplice tocco, fa partire la propria musica preferita in partnership con Spotify): ospitano driver da 6 mm che attenzionano bene i bassi senza renderli invasivi, ma anche le frequenze medio-alte, con qualcosa da recuperare su quelle medio-basse, come nel caso della voce. In questo frangente, si può ricorrere all’app Jabra Sound+ che ha un equalizzatore a 5 bande, oltre a vari preset.

Tra i pregi legati all’esperienza sonora, gli auricolari Jabra Elite 5 mettono a disposizione una cancellazione attiva ibrida del rumore regolabile in intensità e come bilanciamento dei canali, con la funzione HearThrough, presa dagli sportiveggianti Jabra Elite 4 Active, che delega ai microfoni il veicolare nella cavità dell’orecchio i suoni ambientali, altrimenti tenuti fuori pure dall’isolamento passivo dei nuovi auricolari. Non manca poi la possibilità di ottenere chiamate nitide, con i riverberi del vento ben neutralizzati: nell’apportare tali risultati, il costruttore ha combinato l’impiego di 6 microfoni col chip Qualcomm QCC3050 Bluetooth. La connettività Bluetooth 5.2, per altro beneficiata dal multipoint per la connessione simultanea a 2 device, supporta i codec Qualcomm aptX Audio, SBC ed AAC.

Tra le funzioni smart, gli auricolari Jabra Elite 5 annoverano l’accoppiamento rapido via Google Fast Pair o Microsoft Swift Pair, integrano Alexa e, con i device Android, supportano Assistant: ricorrendo alla succitata app Jabra Sound+ è possibile personalizzare il funzionamento degli auricolari durante la riproduzione musicale e delle chiamate, avviare le funzioni Soundscape (suono rilassante di fondo, come la pioggia, un rumore bianco, il cinguettio degli uccelli, i suoni di una tempesta, etc), Sidetone (sentire la propria voce durante le chiamate a mo’ di feedback), e Find My Jabra (ultima posizione nota degli auricolari nel caso fossero andati persi o dimenticati chissà dove).

L’autonomia dei Jabra Elite 5 è (ad ANC attivo) è di 7 ore, con la custodia (26×38,9×64,1 mm per 40 grammi), caricabile via Type-C o in Wireless Qi, che promette 3 cicli di carica, per un totale di 28 ore: attualmente, gli auricolari in questione son già disponibili all’acquisto su Amazon, in nero titanio e beige oro, al prezzo di 149.99 euro.