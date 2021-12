Huawei Watch GT 2022: ufficiale lo smartwatch dell’anno della tigre

Nell’ambito dell’evento Huawei dedicato allo smartphone pieghevole a conchiglia, lo spazio per la tecnologia da polso non si è concretizzata nel solo Watch D ma anche nello Huawei Watch GT 2022, concepito per festeggiare il prossimo arrivo, nel 2022, dell’anno della Tigre, animale che nell’oroscopo e nella cultura cinese simboleggia buon auspicio e autorità.

Ideato nelle colorazioni rosso vermiglio Bright Red e nero brillante Shine Black, lo Huawei Watch GT 2022 prende spunto per specifiche e funzioni dallo Huawei Watch GT 3: nello specifico, il device ha uno chassis da 49 mm di diametro, in fibra di carbonio con delle linee che rappresentano il manto della tigre, il cui volto è impresso a rilievo sulla corona digitale a destra. Altri richiami al nobile felino sono presenti nella lunetta, la cui dentellatura rievoca, al pari del foro di ventilazione del cinturino, i denti.

Ovviamente, non mancano i quadranti dedicati sempre alla tigre, visualizzati sul display circolare AMOLED, sotto un vetro zaffiro, usato in luogo del normale vetro del modello GT 3, dal quale ci si differenzia anche per il fondello, che abbandona la plastica in favore della più pregiata ceramica. Estetismi e migliorie dei materiali a parte, il Huawei Watch GT 2022 traccia la frequenza cardiaca (via TruSeen 5.0+, anche per individuare la fibrillazione atriale) e la saturazione dell’ossigeno nel sangue (es. per le apnee notturne) 24/7, senza dimenticare di attenzionare il sonno e lo stress, del cui impatto è possibile ridurre l’impronta attraverso guidati esercizi di respirazione.

Collegato in Bluetooth allo smartphone per le notifiche e capace di supportare via NFC i pagamenti di AliPay, lo Huawei Watch GT 2022 supporta più di 100 attività sportive (es. nuoto, ellittica, bicicletta, corsa, vogatore), 6 delle quali riconosciute automaticamente, con la possibilità di settare in modo oculato tempo e intensità degli allenamenti tenendo conto di parametri come il carico dell’allenamento, la frequenza cardiaca nel recupero, il grado di recupero, etc.

In tema di autonomia, lo Huawei Watch GT 2022, animato da HarmonyOS (con tanto di assistente vocale), assicura 14 giorni di operatività, con ricarica rapida supportata in wireless: la vendita (in una confezione a tema) partirà in Cina, dal 6 Gennaio, alla cifra di 3.688 yuan (511 euro circa).