Huawei event: smart tv LCD low cost, due caricatori, Huawei Card, AR Maps, Qwant

Nel corso dell’evento streaming che ha portato all’ufficializzazione della smart TV OLED Vision X65, il colosso cinese Huawei ha presentato anche una smart tv più economica e compatta (già in pre-ordine), due gadget per la ricarica, una carta di credito smart, ed alcune novità di carattere software.

Ben più economica del modello OLED, la smart TV Vision V55i esibisce un display LCD da 55 pollici risoluto in 4K con, al di sopra, una webcam pop-up FullHD: ad animarla è il processore quadcore (1.5 GHz) Honghu 818 capace di sfruttare 4 GB di RAM e 32 (3.799 yuan, pressappoco 495 euro) o 64 GB (3.999 yuan, o 521 euro circa) di storage.

Passando ai dispositivi di ricarica, il primo apparso nello streaming delle scorse ore è il 65 W GaN. Nello specifico si tratta di un caricatore da parete, disponibile dal prossimo mese a circa 32 euro (249 yuan), che usa il design per celare i piedini della presa con, davanti, due porte USB, tra cui una Type-C con Power Delivery e una Type-A. Grazie all’impiego del nitruro di gallio, riesce ad assicurare cariche da 65W contenendo al massimo livello lo sviluppo di calore.

Realizzato in vetro lucido inframmezzato da eleganti inserti in alluminio, ha fatto bella mostra di sé anche una dock verticalmente angolata a 60° per la ricarica wireless a 40W, attualmente prezzata intorno ai 36 euro, ovvero a 279 yuan. Tra le sue caratteristiche, spicca un LED di ricarica che spiega all’utente a che punto sia giunta il charging del suo terminale (se in corso o ultimato), evitando di surriscaldarsi grazie ad una ventolina.

Tra le novità di carattere “accessorio”, in Cina esordiranno a breve la Huawei Card e le AR Maps. La prima, simile alla Apple Card, permette di ottenere sconti e rimborsi parziali nelle attività commerciali convenzionate e, in quanto dotata di NFC, consente (via Huawei Pay) di pagare senza dover strisciare la carta nel POS e inserire il PIN d’autorizzazione. Effettuando un tot di spese per i viaggi, inoltre, la Huawei Card matura come bonus l’accesso ai lounge negli aeroporti o nelle principali stazioni ferroviarie del paese. AR Maps, al momento calibrata per accuratezza sulla realtà logistica cinese, un po’ come un’analoga feature di Google, sovrappone al paesaggio reale, ripreso ad esempio da un P40, elementi AR come le indicazioni di quanto manchi all’arrivo, della direzione da prendere, di dove si trovi una toilette pubblica, etc.

Infine, anche una novità per l’Europa. Secondo quanto comunicato dal colosso dello Shenzhen, in Europa gli smartphone del brand saranno equipaggiati, causa ban che impedisce l’uso dei servizi Google, col motore di ricerca Qwant, nato proprio sul Vecchio Continente, particolarmente rispettoso della privacy.