Vision X65: ufficiale la prima smart TV OLED di Huawei

Huawei non è certo nuova nel settore delle smart TV, nel quale si è già cimentata nello scorso Novembre con un mastodontico modello da 75 pollici: nelle scorse ore, il colosso cinese, però, ha fatto segnare un nuovo primato nella sua storia IoT, annunciando – dopo una robusta sequela di rumors fatti circolare ad arte su Weibo – la tv intelligente Vision X65 che, oltre a un formato diverso, spicca soprattutto, per l’adozione della tecnologia OLED.

Huawei Vision X65 fa del minimalismo il suo credo tecnologico: le cornici laterali sono davvero sottili, e offrono quasi la sensazione di sospensione in aria al pannello OLED da 65”, di probabile fabbricazione LG Display, risoluto in UHD: pur luminoso (1.000 nits di picco), quest’ultimo gode della certificazione rilasciata da TÜV Rheinland per il rispetto del comfort visivo, con la vista deliziata anche a livello cromatico, grazie alla copertura del 98.2% sulla gamma cromatica DCI-P3 ed al supporto dell’HDR, e nella fruizione dei video, stante la tecnologia MEMC (Motion Estimation Motion Compensation, che inserisce frame intermedi di completamento per rendere i filmati più fluidi). I videogiocatori, invece, apprezzeranno il framerate dinamico da 100 a 120 Hz.

In cima, spicca una fotocamera pop-up da 24 megapixel, con campo visivo largo 95° e alto 78°, che grazie ad appositi sensori smart rileva le gesture dell’utente, ad esempio nel regolare il volume, avviare o mettere in pausa un contenuto.

Lo spessore della smart TV Huawei Vision X65 lungo i bordi è di appena 5 mm, che salgono a 24.9 per accogliere l’elettronica di bordo, il comparto audio, e le connettività. Nel primo caso, è da ascrivere la presenza del SoC Honghu 898, un quadcore che, messo in coppia con la GPU Mali-G51 MP4, è coadiuvato – in qualità di “fidi scudieri” logici – da una doppia unità di processamento neuronale (per l’AI) e dal chip HiSilicon Hi3559C. La RAM arriva a 6 GB, mentre lo storage fa segnare quota 128 GB di archiviazione, quale sede per il sistema operativo proprietario HarmonyOS.

Sul versante audio, la smart TV Huawei Vision X65 conferma di “voler strafare”, con 14 speaker, di cui 6 altoparlanti da 10 W cadauno, di dimensioni normali, 6 tweeter ciascuno da 3 W, e 2 woofer da 20 W a unità, con l’insieme capace di erogare una sonorità a 5.1 canali sempre adeguata all’ambiente in cui ci si trova, grazie alle ottimizzazioni dell’algoritmo Huawei Histen.

Quanto a connettività, infine, la tv evoluta Vision X65 di Huawei si fregia di 4 HDMI 2.0b, di una coppia di USB 3.0, di una Ethernet Gigabit LAN per la connessione cablata, sebbene – in ambito senza fili – sia siano supportati anche il Wi-Fi ac a doppia banda ed il Bluetooth 5.0 a risparmio energetico.

Al netto di eventuali progetti d’esportazione anche in Occidente, la smart TV Huawei Vision X65 esordirà nel mercato interno cinese tra poco meno di 20 giorni, il 26 del presente mese, al prezzo di pressappoco 3.200 euro, ovvero a 24.999 yuan.