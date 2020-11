HS70 Bluetooth: da Corsair l’headset gaming con connessione simultanea BT/cavo

Particolarmente versata negli accessori per il gaming, dopo esser nata a Fremont quale azienda focalizzata sulle memorie, la californiana Corsair ha annunciato un nuovo modello di cuffie per il gaming, ad appena un paio di settimane dal “vibrazionale” modello Corsair HS60 Haptic, con le altrettanto versatili cuffie ibride Corsair HS70 Bluetooth.

Le nuove cuffie da gaming Corsair HS70 Bluetooth (161 x 99 x 207 mm, per 352 grammi) sono innanzitutto indicate per un lungo utilizzo, grazie all’autonomia di 30 ore massime, ed alla struttura, particolarmente comoda: quest’ultima, in alluminio, termina con padiglioni regolabili, imbottiti sulla parte finale – rivestita in simil pelle con effetto velluto – di memory foam. La sezione musicale delle cuffie in questione, che sull’unità di sinistra recano i pulsanti per silenziare il microfono e regolare il volume, punta su driver personalizzati, in neodimio, da 50 mm, ideali per percepire anche i suoni più minuti, con la provenienza degli stessi fornita, a livello di dimensione spaziale, dalla tecnologia immersiva Windows Sonic.

Come in ogni cuffia da gaming che si rispetti, anche nelle Corsair HS70 Bluetooth è presente un microfono unidirezionale, nello specifico certificato per l’uso con la piattaforma Discord, removibile, ottimizzato per chat vocali nitide grazie alla cancellazione del rumore.

A paragone con molti altri modelli, però, le cuffie HS70 Bluetooth di Corsair non costringono l’utente a scegliere tra l’audio di una telefonata sopraggiunta, e quello del gaming nell’ambito di un’avvincente partita in corso. Ciò è possibile grazie alla connessione simultanea delle stesse, via Bluetooth 5.0 (col device mobile) e cablata (via jack da 3.5 mm, o mediante USB a 24 bit / 96 kHz con PC e consolle Switch, Xbox X Series X/S, e PS4/5).

Settabili grazie al programma Corsair iCUE, che si occupa della regolazione dell’equalizzazione e del settaggio per il volume del microfono, le ultime arrivate nella gamma delle cuffie HS possono essere già comprate, per i più impazienti, rivolgendosi allo store ufficiale del marchio, presso cui risultano listate a 109,99 euro: diversamente, optando per la comodità dell’e-commerce di Seattle, è possibile procedere al relativo pre-ordine su Amazon, mettendo in conto una spesa di 149.22 euro.