HP ProBook 445R G6 e 455R G6: a Giugno i nuovi portatili aziendali con APU Ryzen di 2° generazione

Proseguono le presentazioni hardware, in casa Hewlett Packard, con il produttore americano di hardware che, dopo il suo visore per la realtà mista, i convertibili per l’utenza mainstream, ed i portatili di fascia alta, ha presentato anche i nuovi portatili professionali HP ProBook 445R G6 e 455R G6.

Versione aggiornata dei modelli di fine Gennaio, ma in arrivo solo in tempo per l’estate (verso Giugno), i nuovi HP ProBook 445R G6 (spesso 18 mm, con 1.6 kg di peso) e 455R G6 (19 mm di spessore, per 2 kg di peso) – dal punto di vista stilistico, delle porte, e della resistenza generale (attestata dalla certificazione MIL-STD 810G) – risultano invariati.

Anche la sicurezza è la stessa dei predecessori, e cioè basata sulla funzione di sandboxing Sure Click quando si naviga (per evitare furto di dati o contagi virali tramite siti compromessi), sulla suite BIOSphere di 4° generazione per un avvio sicuro (con protezione del firmware anche da cancellazioni accidentali), sullo scanner per le impronte digitali, e sulla webcam con infrarossi (affiancata a quella tradizionale HD da 720p) per la scansione del volto compatibile con il sistema Hello di Windows (Home o Pro, a 64 bit).

Per competere al meglio con l’economica serie U dei processori Whisky Lake di Intel, anche a livello prestazionale oltre che di prezzo, il costruttore ha impiegato – nei ProBook 445R G6 e 455R G6 – le APU AMD Zen di seconda generazione, ovvero le Ryzen 3 3200U (con GPU Radeon Vega 3) e Ryzen 5 3500U (invece con scheda grafica Radeon Vega 8), considerate del 10% più performanti delle attuali Ryzen 3 2200U e Ryzen 5 2500U: la RAM (DDR4-2400) arriva sino a 16 GB, tramite due slot facilmente accessibili, mentre lo storage può andare da un SSD M.2 di 128 GB ad un HDD da 1 TB (a 5.400 rpm), passando per gli intermedi HDD da 500 GB (a 7.200 rpm) e gli SSD PCIe M.2 da 256/512 GB.

I display, rispettivamente da 14 e 15.6 pollici, sono sia in versione IPS che SVA (contrasti elevati senza deterioramento sugli angoli di visuale), FullHD o HD, ma sempre con luminosità massima da 220cd / m². Anche la soluzione per il fast charge, che garantisce il ripristino energetico del 50% in appena mezzora, accomuna ambedue i modelli di laptop per aziende di HP, rappresentati dai ProBook 445R G6 e 455R G6.