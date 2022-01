HP a valanga con nuovi computer desktop, workstation e all-in one

A breve distanza dal varo dei laptop corazzati Fortis per la didattica, il brand americano Hewlett Packard torna a occuparsi di informatica, rivolgendosi però alle aziende, per soddisfare le cui esigenze ha messo a disposizione vari all-in-one, computer desktop e piattaforme workstation.

Nel primo segmento, per gli spazi dedicati alle riunioni, sarà possibile scegliere l’HP Presence AiO con Zoom Rooms: quest’ultimo è previsto con uno schermo QHD da 27 pollici o FullHD da 23.8 pollici, affiancato da una webcam da 5 megapixel che, via Auto Frame, tiene sempre a fuoco il soggetto pure se si muove per la stanza, in alternativa alla quale sarà adottabile un’altra webcam, sempre ruotabile, ma da 16 megapixel, che, via pixel binning, permetterà di ottenere immagini da 4 megapixel con poco rumore anche in condizioni di poca luce ambientale. Indipendentemente da tali scelte, in ambito audio, saranno di ruolo microfoni con Dynamic Voice Levelling (automatico livellamento della voce, per conservarla chiara, anche se ci si allontana dalla postazione), una riduzione del rumore di 2a gen basata sull’AI, e tecnologia HP Run Quiet Design che riduce il rumore, senza penalizzare lo smaltimento termico, ottimizzando il funzionamento delle ventole. Il sistema operativo, gestito da un corposo array elaborativo (processori Intel di 12a gen da 65W coadiuvati da un ammontare espandibile di 16 GB di RAM DDR4 e da uno storage SSD da 256 GB), sarà una release IoT di Windows, equipaggiata con Zoom Rooms (videoconferenze con lavagna elettronica e note a schermo).

Con un supporto regolabile in altezza, opzionalmente con base di ricarica wireless, sempre a Maggio, arriverà, ma con Windows 11 normale, l’HP EliteOne 800 G9 AiO, con display FullHD da 23.8 o 27 pollici e le medesime opzioni per le webcam. Provvisto di connettività quali Bluetooth 5.2 e Wi-Fi 6E, questo terminale mutua dal precedente anche le scelte elaborative, col beneficio aggiuntivo dell’opzione per una GPU dedicata (Nvidia GeForce RTX 3050 Ti) e qualche differenza anche sulle memorie, visto che lo storage SSD (PCIe di 4a gen) può arrivare a 2 TB e la RAM (DDR5) essere espansa sino a un massimo di 64 GB.

Abbandonando gli all-in-one Presence per i computer normali, si incontra la nuova serie dei Elite 800 G9 in diversi formati, rappresentati dall’Elite Tower 800 G9 (adatto alle app grafiche ed alle routine pesanti, come pure al rendering), in arrivo a fine Febbraio, e dagli Elite 800 SFF G9 (small form factor, una torre compatta) ed Elite Mini 800 G9 (grande quanto un libro) in arrivo a Marzo. Si tratta di computer con processori Intel di 12a generazione, che possono beneficiare del supporto nelle elaborazioni grafiche delle GPU Nvidia RTX, arrivando sino a, massimali, 64 GB per la RAM (DDR5) e 4 TB di storage a stato solido (con interfaccia PCIe 4a gen). Sempre nei formati tower, small form factor e mini, verso fine Marzo, arriveranno anche i computer della nuova serie Elite 600, ancora animati da processori Alder Lake della 12a gen Intel, ma senza l’opzione per una grafica dedicata, ancora con max 4 TB di SSD (PCIe 4a gen) e 64 GB di RAM (DDR5). A Maggio, invece, si beneficerà, nei medesimi formati, della serie di computer desktop HP Pro 400 G9, con chip da 35W della 12a gen Intel affiancati da max 64 GB di RAM (DDR5) e da max 2 TB per l’SSD: la medesima serie ospiterà anche un “intruso”, essendo un all-in-one, il ProOne 440 G9, con un 23.8” FullHD la cui webcam da 5 megapixel beneficerà della già vista funzione di messa a fuoco automatica della linea Presence. In questo caso, saranno in dotazione processori Intel di 12a gen con l’opzione per una GPU AMD Radeon RX 6300M, coadiuvati da max 64 GB di RAM (ma DDR4) e da max 2 TB di SSD (PCIe NVMe).

Non sono mancati, infine, degli annunci in quota workstation, onde fornire – verso Marzo – macchine in grado di supportare anche gli impieghi intensi nell’intelligenza artificiale e nel rendering. In questo ramo, HP, oltre a presentare un modello accessibile per chi cerca una workstation, lo Z1 Tower G9, ha completato la serie Z2 apprezzata al CES 2022 nelle vesti dello Z2 Mini G9 con i più grandi formati Z2 SFF e Z2 Tower, provvisti di schede grafiche professionali, cioè non vincolate in altezza e lunghezza, Nvidia RTX, abbinate a processori Intel di 12a generazione, serie K, con un TPD da 125 W.