Honor mania, con gli auricolari true wireless FlyPods 3 e la bilancia Smart Body Scale 2

Cosa ne pensa l’autore

Fabrizio Ferrara - In tema di bilancia, sarei curioso di vedere quanto la proporranno in Europa gli importatori, non sempre generosi nel predisporre i listini verso l'Italia: a 12 euro, credo che andrebbe letteralmente a ruba! Gli auricolari true wireless FlyPods 3 adottano una cancellazione del rumore avanzata, come in alcuni corrispettivi Apple e Sony, ed anche il design è piuttosto carino a vedersi: altro candidato per il best buy natalizio?