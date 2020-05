Honor Life: dallo spin-off di Huawei tanti prodotti per la domotica e la cura personale

Nel corso dell’evento Honor Life andato in onda dalla Cina, il brand accessibile di Huawei, impegnato nel realizzare un proprio ecosistema di prodotti inter-dialoganti, ha annunciato, oltre a un rinnovato laptop, a una smart tv, ed a un tablet, anche un router, degli auricolari true wireless, un aspirapolvere smart, prodotti per la qualità dell’aria, senza dimenticare una lampada smart per la scrivania, un bollitore sempre intelligente, ed uno spazzolino ovviamente hi-tech.

Il router Honor 3 (dal 25 Maggio in Cina a 219 yuan, e verso Luglio in Europa, forse a circa 28 euro), uno dei primi a supportare la nuova connettività Wi-Fi 6+, integra un processore a doppio core (con clock frequency a 1.2 GHz), il Lingxiao 650, in grado di supportare ambedue le bande della connettività senza fili, la 2.4 e la 5 GHz, grazie alle sue 4 antenne direzionali, sino a un massimo di 3.000 Mbps, senza alcun timore per le barriere murarie (grazie ai 160 MHz di larghezza di banda dinamica). A basso consumo energetico (12 watt), e con varie feature di sicurezza (DMZ, WPA3, protezione anti DDoS), il router in questione migliora l’efficienza e la velocità della connessione ricorrendo alla tecnologia OFDMA, che suddivide il segnale in segnali più piccoli in grado di servire al meglio più dispositivi in contemporanea.

Gli auricolari Honor TWS X1, pur non essendo equipaggiati con la cancellazione attiva del rumore, secondo quanto anticipato dall’azienda cinese, useranno due microfoni per ridurre i disturbi ambientali: in ottica gaming sarà previsto una tecnologia di trasmissione Bluetooth dell’audio a latenza molto ridotta, nel mentre un’apposita tecnologia (sincrona binaurale: la stessa degli Xiaomi Mi Air 2S) gestirà l’emissione dell’output sonoro in contemporanea dall’unità di destra e di sinistra.

L’aspirapolvere Honor Smart Vacuum, molto leggero, dispone di un motore da 350 watt capace di aspirare di tutto, raggiunta la velocità di 10 mila giri per minuto, disinfettando le superfici coperte, in 65 minuti di operatività, tramite un sistema ad ultravioletti. Ovviamente compatibile con l’ecosistema IoT HiLink, il dispositivo in questione comunica anche all’utente quante calorie si stima abbia consumato ottemperando alle pulizie domestiche.

Honor Humidifier e Honor Air Multiplier sono – rispettivamente – un umidificatore con telaio anti-batterico da 3 litri inclusivo di un serbatoio da 400 ml/h, e un filtro d’aria col compito di mantenere il flusso d’aria costante, ed a una precisa temperatura. Chiudono il novero dei prodotti anticipati in sede di evento, difficilmente avvistabili al di fuori della Grande Cina, una lampada (Honor Smart Desk Lamp) capace di coprire sulla scrivania un diametro di 1.12 metri senza stancare gli occhi, grazie al contenimento della luce blu (certificazione TUV), un bollitore smart (Honor Smart Kettle) da 1.800 W gestibile in remoto mediante app HiLink, ed uno spazzolino (Honor Smart Ultra-Sonic Toothbrush) che, a carica ultimata dall’alimentatore a muro, copre 30 giorni di pulizia, resa profonda dalla sua forma curva e dall’adozione di una tecnologia sonora.