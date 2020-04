Mi Air 2S TWS: ufficiali i nuovi auricolari senza fili by Xiaomi

Non propriamente a sorpresa, visto che se ne parlava da almeno la metà di Marzo, Xiaomi ha presentato un nuovo paio di auricolari true wireless, in veste di Mi Air 2S TWS, da oggi in pre-ordine a partire dal mercato cinese, ove esordiranno dal 9 Aprile con un imbattibile (stanti le specifiche vantate) rapporto qualità/prezzo.

Gli Xiaomi Mi Air 2S TWS, in puro stile AirPods (quindi con stanghetta), montano un nuovo tipo di processore a due core che, innanzitutto, ha il merito di supportare il Bluetooth 5.0 per una connessione rapida, stabile, efficiente, a lunga distanza: tale connettività prevede l’integrazione del codec hi-res LHDC che, oltretutto, è apprezzato per assicurare una bassa latenza. Quest’ultima, poi, può essere ulteriormente ridotta mediante un’apposita “low-latency mode” che, in sostanza, riducendo il lag tra immagini e suoni associati, si rivela utilissima nella fruizione dei giochi e dei film.

Sempre dal processore in dotazione, giunge un ulteriore affinamento, grazie al supporto della trasmissione binaurale, col suono che viene instradato allo stesso momento nell’auricolare di destra e di sinistra, senza dover passare dall’uno all’altro, con un notevole guadagno quanto a immediatezza della percezione.

Di base, gli Xiaomi Mi Air 2S TWS non sono muniti di una tecnologia di cancellazione attiva del rumore: i doppi microfoni in dotazione, però, avallano un’esperienza HD durante le chiamate, riducendo di fatto quelli che sono i rumori percepiti nell’ambiente. A energizzare il tutto contribuiscono mini-batterie in grado di garantire, a carica ultimata, 5 ore di funzionamento, che diventano in totale 24 mediante la custodia, caricabile via Wireless Qi.

Il controllo degli auricolari senza fili Mi Air 2S TWS può avvenire mediante i comandi vocali impartiti all’assistente virtuale XiaoAI, il quale, attivato previa keyword, può fornire indicazioni stradali, mandare in riproduzione la musica, rispondere alle richieste di raccontare delle storie, e molto altro.

Attualmente, come accennato, gli auricolari Xiaomi Mi Air 2S TWS sono in pre-ordine, al prezzo di 399 yuan, pari a circa 56 dollari e pressappoco 52 euro: non si hanno, per ora, ulteriori dettagli in merito a un loro arrivo in Occidente, cosa che potrebbe comunque avvenire mediante i consueti importatori asiatici.