Honor Hunter V700 e MediaPad 5G: Huawei sugli scudi con gaming notebook e tablet ultraveloci

Dopo aver stuzzicato a lungo i gamers, su Weibo, con filmati e immagini varie, bucando però l’appuntamento di IFA 2020, Huawei ha presentato in patria il primo gaming notebook del proprio spin-off e, nel contempo, ha messo a listino la versione 5G del proprio tablet MatePad.

Destinato ad essere l’apripista di un nuovo marchio dedicato al gaming, come lo è Nitro per Acer, e Omen per HP, Honor Hunter V700, caratterizzato da una H stilizzata con un occhio al centro in modo da sembrare quasi una X, ovviamente retroilluminata a LED RGB, è un sottile (19.9 mm) portatile da gaming, con un evoluto sistema di dissipazione termica, affidato a 240 alette e due ventoline sovralimentate (12 V), in modo da far sì che, per esempio, dopo 72 minuti di gaming, la zona dei tasti WASD non superi i 30.6° di temperatura.

Aperto, Honor Hunter presenta, entro esili cornici (4.7 mm), un luminoso (300 nits) e colorato (100% sulla scala sRGB) display da 16.1 pollici, risoluto in FullHD, con ottimi angoli di visione (IPS), ed elevato (144 HZ) refresh rate. Ancora sul versante multimediale, è da ascriversi l’implementazione della tecnologia audio (surround) Nahimic for Gamers.

Di rimpetto, una tastiera con caps a isola, tasto Hunter per la modalità turbo, e tastierino numerico, custodisce processori a scelta tra il mediano Intel i5-10300H e il verticistico i7-10750 H (da 5 GHz in Turbo Boost), con la scheda grafica che potrà concretizzarsi in una Nvidia, GTX 1600 Ti o RTX 2060. La RAM, sempre da 16 GB, si sposerà, secondo la configurazione, con 512 GB o 1 TB di storage, in forma di veloce SSD PCIe.

Presente sul retro e ai lati, sopra le griglia d’aerazione, una striscia di LED RGB, il perimetro del gaming notebook Honor Hunter V700 è contrassegnato anche da svariate porte, tra cui una USB 2.0, un paio di USB 3.2, una Type-C, un jack da 3.5 mm, una HDMI, ed una RJ45 per la connessione cablata Ethernet, che non sostituisce il comunque presente Wi-Fi 6, in dotazione assieme al Bluetooth 5.0. Attualmente, il notebook Honor Hunter V700, con batteria da 56 Wh, è commercializzato principiando dal mercato cinese, partendo da 7.499 yuan (circa 940 euro) per il modello con i5, 16+512 GB, e GTX 1600 Ti, mentre la versione i7, 16+512GB, con RTX 2060, richiede 8.499 yuan (sui 1054 euro). Con 9.999 yuan (pressappoco 1.240 euro), ci si porta a casa l’allestimento premium, con i7, 16GB+1TB, e RTX 2060.

Tra il top gamma MatePad Pro 5G, ed il base gamma MatePad 10.4, Huawei ha collocato un tablet intermedio, rappresentato dal MatePad 5G (grigio o bianco). Quest’ultimo mutua dal modello entry level il display LCD IPS da 10.4 pollici risoluto a 2.000 x 1.200 pixel, molto luminoso (470 nits), le due fotocamere, posteriore e anteriore da 8 megapixel, e la collocazione lungo il perimetro di 4 speaker con altrettanti microfoni. La batteria, conservata a 7.250 mAh, incrementa la ricarica rapida, portandola da 18 a 22.5 W (coprendo il 30% in mezzora, arriva al 100% in 2.5 ore), mediante la Type-C a cui l’adattatore verso il jack da 3.5 mm assegna anche il compito di uscita multimediale per le cuffie cablate.

A comandarlo, in luogo del precedente chip Kirin 810, arriva l’octacore (2.36 GHz) Kirin 820, con modem per il 5G standalone e non, un processore neurale, e la GPU Mali-G57MP6, del 30% più performante della precedente G52 MP6. L’assetto mnemonico, unico, prevede 6 GB di RAM e 128 GB di storage che, se ritenuti insufficienti, possono essere incrementati di altri 512 via microSD.

Compatibile con il pennino M-Pencil, da comprare a parte, e con la cover con keyboard, il MatePad 5G (in pre-order su Vmall a circa 400 euro, o 3.199 yuan), grazie alla EMUI 10.1 (a base Android 10, con HMS), può diventare un pratico netbook, attivando la relativa modalità desktop.