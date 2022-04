Honor annuncia i nuovi MagicBook 14 e 15, con processori AMD Ryzen 5 5500U

Sempre attiva in fatto di annunci, come dimostrato la scorsa settimana col lancio dei nuovi Play6T, l’ex costola di Huawei, Honor, è apprezzata anche nel campo dei notebook, caratterizzati da un buon rapporto tra qualità e prezzo, come confermato anche in proposito dei nuovi MagicBook 14 e 15 che, nell’affiancare il già noto modello da 16 pollici, beneficiano anche il mercato italiano.

I MagicBook 14 (322.5 x 214.8 x 15.9 mm per 1.38 kg) e 15 (357.8 x 229.9 x 16.9 mm per 1.54 kg) condividono quasi tutta la scheda tecnica, partendo dal sottile chassis in alluminio declinato nelle colorazioni Space Gray e Mystic Silver. Ai lati del corpo macchina, i due notebook presentano un jack da 3.5 mm per cuffie e microfono con supporto agli standard CTIA e OMTP, tre USB (una 2.0, una 3.2, una Type-C), e una HDMI.

Spalancato, lo chassis dei MagicBook 14 e 15 permette di ammirare, con facoltà di inclinarlo di 180° (adagiandolo su una superficie piana per condividere i contenuti), un display che è sempre un LCD FullView (cornici contenute) risoluto in FullHD (1920×1080 pixel), con 300 nits di luminosità, il 100% di copertura sullo spazio colore sRGB, 1000:1 come rapporto di contrasto, certificazioni TÜV Rheinland di bassa emissione per la luce blu e anti-sfarfallio, e 16:9 di aspect ratio.

Nel modello da 14” lo screen-to-body è dell’84% e il valore di pixel per inch (PPI) è di 141 mentre, nel 15”, lo screen-to-body è dell’87% e i PPI sono 157. A causa delle risicate cornici, il costruttore ha nuovamente optato per la webcam di tipo pop-up, nascosta tra i tasti in cima alla tastiera, retroilluminata e full-size, con scanner d’impronte nel tasto d’accensione e combinazione Fn+P per la Performance Mode.

Quest’ultimo particolare tradisce un boost prestazionale che è possibile per un doppio livello di ragioni. Da una parte, Honor ha curato molto la dissipazione del calore, con due heatpipe in rame e una ventola ingrandita per movimentare il 36% d’aria in più del passato. Inoltre, ai timoni di comando dell’hardware intervengono, quale cervello, asieme alle GPU integrate Radeon, gli efficienti processori AMD Ryzen 5 5500 che, appartenenti alla serie U, permettono di ottenere 10 ore di navigazione, o 11 ore di video playing locale a 1080p, dalla batteria, sempre da 56 Wh, caricabile dallo 0 al 65% in un’ora, grazie al caricatore da 65W.

Gli allestimenti mnemonici prevedono 8/16 GB per la RAM, DDR4 di tipo Dual-Channel, con lo storage SSD NVMe, con interfaccia PCIe, da 256 o 512 GB di capienza. Lato connettività, i MagicBook 14 e 15, ottimizzati col sistema operativo Windows 11 Home arricchito dalla funzione di collaborazione multi-schermo (con smartphone Honor), vantano il Bluetooth 5.1 e il Wi-Fi 6 con le antenne 2×2 MU-MIMO mentre, in favore del segmento audio, sono apprezzabili gli speaker stereo simmetrici e l’array microfonico duale per catturare al meglio la voce dell’oratore.

In ambito distributivo, il MagicBook 15, in pre-ordine dal 7 Aprile al prezzo di 799.90 euro (8+12 GB) sul sito ufficiale del brand, grazie a una promo, valida dal 14 al 21 Aprile, potrà essere scontato di 200.90 euro (599 euro finali). Il modello da 14 pollici, prezzato invece a 749,90 euro (8+256 GB), è in pre-ordine dal 14 Aprile, sempre sullo store ufficiale, col coupon, per lo sconto di 150.90 euro, che sarà applicabile dal 21 al 28 Aprile.