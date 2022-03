MagicBook 16 2022: al via con più prestazioni e un set-up completo

Alla scorsa edizione del MWC 2022 di Barcellona, Honor ha portato un po’ di tutto, ma non i portatili, con la versione 2022 del suo notebook MagicBook 16 svelata nelle scorse ore, e portata all’esordio anche nel mercato italiano già in promo lancio.

Il MagicBook 16 2022 ha uno chassis in alluminio che gli conferisce solidità, resistenza alle impronte e contribuisce allo smaltimento termico: rispetto al passato, cresce di poco il peso, che arriva a 1.84 kg e lo spessore, che si spinge a 18.2 mm: nulla che ne pregiudichi la trasportabilità da parte di un professionista che, in un contesto di lavoro “fuori porta”, potrebbe invece incontrare qualche difficoltà in più dal fatto che l’autonomia si fermi a circa 8 ore in uso misto (produttività e internet) e a 8.8 ore in video playing, anche se il 50% della batteria da 56Wh può facilmente essere ripristinato in mezzora (col 100% raggiunto in 1.5 ore) di ricorso al compattissimo alimentatore in dotazione.

Tra cornici molto sottili, da 5.1 mm (sì da sfoggiare un aspect ratio dell’87.3%), è situato il display LCD IPS da 16.1 pollici, risoluto in FullHD, con buona leggibilità visto il trattamento anti-riflesso e il dignitoso valore dei 300 nits di luminosità, poco stress visivo (TÜV Low Blue Light), un rapporto panoramico a 16:9, ottimi angoli di visuale (170°), e un’estrema fluidità (144 Hz di refresh rate) per i giochi eseguiti con qualche compromesso. La webcam, da 720p, torna nella comoda posizione del frontalino sopra lo schermo, accompagnata da due microfoni, con l’allestimento per le videochiamate che trae beneficio anche dai due speaker stereo, ottimizzati Nahimic, posti ai lati della tastiera.

Quest’ultima, retroilluminata, con tasti a isola, pone il veloce (sblocco in 0.66 secondi) scanner per le impronte digitali nel tasto di accensione, e mette in campo un ampio touchpad con supporto alle gesture di Windows 11 e modulo NFC integrato per un rapido associamento con lo smartphone, in modo da operare in regime di multi-schermo, potendo controllare due device con una sola tastiera e trascinare al volo i file da un device all’altro. Ai lati del corpo macchina, il MagicBook 16 2022 di Honor presenta un jack da 3.5 mm, una HDMI 2.0 e un poker di USB 3.2 di 1a gen (due Type-C).

Un incremento di prestazioni, elaborative del 26%, grafiche del 15%, viene ottenuto grazie al processore AMD Ryzen R5-5600H, un esacore a 12 thread capace di spingersi da 3.3 GHz base di clock frequency a un Max. Boost Clock di 4.2 GHz, con un TDP di 45W che può arrivare sino a 54W anche grazie al buon sistema di dissipazione del calore, che sfrutta sensori termici molto precisi, due ventole da 75 mm e tre heatpipe da 2 mm: nel caso occorresse un’ulteriore iniezione di prestazioni (+43%), è sempre disponibile, premendo Fn+P, la modalità performance. Sul piano delle memorie, il MagicBook 16 2022 impiega 16 GB di RAM LDDR4 (dual channel, purtroppo saldata sulla scheda madre) e 512 GB di storage SSD (NVMe PCIe, sostituibile): le connessioni senza fili, invece, si sostanziano nel Bluetooth 5.1 e nel Wi-Fi 6 (con doppia antenna).

Soggetto a un piccolo rincaro rispetto al vecchio modello (+150 euro), il nuovo MagicBook 16 2022 fino al 27 Marzo potrà essere acquistato, in luogo del prezzo pieno di 999.90 euro, a 898.90 euro sullo store ufficiale Hihonor, con in regalo uno zaino BackPack da 40 euro: su Amazon, sempre sino al 27 Marzo, lo sconto è di 100 euro netti, con un prezzo lancio di 899.90 euro.