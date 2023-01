HomePod di 2a gen: Apple presente il suo nuovo speaker smart

Ascolta questo articolo

Dopo la presentazione dei MacBook Pro 14 e 16 2023 e del nuovo Mac Mini con M2, Apple ha presentato ufficialmente anche la seconda generazione del suo speaker smart HomePod, varato per la prima volta nel 2017, ma non arrivato in commercio in Italia e poi ritirato dalla circolazione sia per lo scarso successo di vendite che per agevolare le vendite dell’HomePod Mini.

Il nuovo speaker di Cupertino (168×142 mm per 2,3 kg) presenta un tessuto a rete riciclato al 100% privo di cuciture, trasparente dal punto di vista acustico ma non per quanto concerne le colorazioni (essendo il device personalizzato nei colori bianco e mezzanotte), con una superficie sensibile al tocco retroilluminata sino ai bordi. Ad esso si collega un cavo intrecciato in tinta. Strutturalmente, HomePod di 2a gen vanta un woofer da 4 pollici ad alta escursione, un motore che aziona il diaframma da 20 mm, un microfono integrato con un equalizzatore di bassi in grado di riconoscere sino a 6 voci, e un array di 5 tweeter disposti a tromba sul fondo, con beamforming, in modo da separare e indirizzare in modo diretto nell’ambiente.

Il chip Apple S7 in sinergia con la tecnologia di rilevamento di sistema e il software consente varie funzionalità, tra cui il rilevamento della stanza, in modo che, rendendosi conto di essere contro una parete dalle riflessioni acustiche captate, ottimizza l’output sonoro di conseguenza. Sempre in ottica sonora è presente l’audio spaziale, su musica e video, con supporto al Dolby Atmos, ma non solo.

Dotato di nuovi suoni ambientali rimasterizzati, HomePod Mini di 2a gen può essere accoppiato a un altro HomePod di pari generazione, in ottica multi-room via AirPlay e, da quel momento, può riprodurre uno stesso brano in più stanze, un brano diverso per HomePod, o venire impiegato da “interfono” per veicolare dei messaggi. Nella stessa stanza l’accoppiamento permette una riproduzione stereo, separando i canali destro e sinistro. Apple promette un’ottima sinergia con il suo ecosistema.

Via Ultra Wideband, basta avvicinare l’iPhone per trasferirvi quello che si stava ascoltando, o per ricevere visualizzandoli consigli personalizzati, ad esempio su podcast e brani da ascoltare. Tramite il riconoscimento delle 6 voci permette a ogni membro della famiglia di vedersi caricare le playlist personali, di impostare eventi in calendario o chiedere i promemoria.

In tandem con la Apple TV 4K crea un ottimo home theatre mentre, grazie all’eARC, HomePod Mini di 2a gen può fare da sistema audio per i device connessi alla TV: ricorrendo a Siri, si può controllare cosa riprodurre sulla Apple TV a mani libere. Sempre grazie a Siri, è possibile chiedere dove siano le persone care se hanno condiviso la loro posizione mediante l’app “Dov’è”, che permette all’utente anche di scoprire dove sia un dispositivo Apple smarrito (tipo un iPhone) facendolo risuonare.

HomePod Mini di 2a gen può servire anche per gestire la domotica, proteggendo le comunicazioni di domotica (ma anche le richieste a Siri) via criptazione end-to-end. Con Siri si possono impostare delle automazioni, ad esempio per abbassare le tapparelle al tramonto, o ricevere le notifiche su iPhone qualora, grazie alla funzione di Riconoscimento suoni, venisse captato l’allarme di un sensore come il rivelatore di fumo o di monossido di carbonio. La presenza di un sensore di temperatura e umidità permette, analizzati gli ambienti interni, di poter creare delle automazioni.

Compatibile col nuovo standard della domotica, Matter, il nuovo speaker di Apple rientra nell’ombrello dell’app Casa, grazie alla quale è possibile controllare e organizzare senza difficoltà la casa smart anche con una nuova vista multi-camera. L’acquisto del dispositivo può avvenire nell’app Apple Store od online, a partire da oggi, con disponibilità dal 3 Febbraio, per 349 euro.