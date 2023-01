Apple presenta i MacBook Pro 2023 da 14 e 16 pollici con M2 Pro e M2 Max

Ascolta questo articolo

Le voci delle scorse ore, relativo al lancio di nuovi notebook da parte di Apple, si è rivelata esatta, con il colosso di Cupertino che ha ufficializzato anche i nuovi MacBook Pro 2023 da 14 e 16 pollici con gli esordienti chipset M2 Pro e M2 Max.

Esteticamente in continuità con i modelli di fine 2021 animati dai SoC M1, i nuovi MacBook Pro da 14 (31,26 x 22,12 x 1,55 cm, 1,60 / 1,63 kg) e MacBook Pro da 16 pollici (35,57 x 24,81 x 1,68 cm, 2,15 / 2,16 kg) puntano tutto sull’arrivo della rinnovata piattaforma M2 che, nella variante Pro, ha 10/12 core per la CPU, una GPU da 16/19 core, una Neural Engine da 16 core, una banda di memoria pari a 200 GBps e una memoria unificata LPDDR5 da 16 o 32 GB. La variante M2 Max implementa una CPU da 12 core (di cui 4 efficienti e 8 per le performance), una GPU da 30/38 core, ancora la Neural Engine da 16 core, una banda di memoria doppia, a 400 GBps, e una memoria condivisa LPDDR5 sino a un massimo di 96 GB, partendo da 32 e 64 GB. L’azienda precisa che, rispetto ai MacBook Pro animati da Intel, i nuovi modelli del 2023 sono 6 volte più veloci.

Passando agli altri vantaggi, la batteria ai polimeri di litio da 70 wh del MacBook Pro 14, caricabile rapidamente a 96W, arriva a 12 ore di navigazione web, e a sino 19 ore di riproduzione video sull’app Apple TV. La batteria da 100 wh del MacBook Pro 16, caricabile velocemente a 140 W, eroga sino a 15 ore di navigazione e 22 ore di riproduzione filmica sull’app Apple TV.

Le porte sono sempre formate dal jack audio da 3.5 mm, dal MagSafe 3, annoverano tre Thunderbolt 4 via Type-C da 40 Gbps, lo slot SDXC card, ma la HDMI ora supporta schermi non solo 4K@240 Hz ma anche sino all’8K da 60Hz. Tra le connettività senza fili, vi è il supporto al Wi-Fi 6E e al Bluetooth 5.3.

Per il resto, il display, da 14 (3024×1964 pixel, 254 PPI) o 16 (3456×2234 pixel, 254 pixel PPI), è un Liquid Retina XDR con luminosità di picco da 1.000 (a schermo intero) a 1.600 nits (in HDR), contrasto a 1.000.000:1, supporto al color gamut P3, 1 miliardo di colori, ProMotion fino a 120 Hz e tecnologia True Tone. Il sistema audio annovera un array di tre microfoni di livello professionale e sei altoparlanti Hi-Fi sei altoparlanti con woofer a cancellazione di forza (si attivano in direzioni opposte e all’unisono per eliminare le vibrazioni). Lo storage prevede le opzioni da 512 GB, 1, 2, 4, od 8 TB.

In termini distributivi, in attesa dell’arrivo nei negozi il 24 Gennaio, i nuovi MacBook Pro sono già pre–ordinabili. Il modello da 14 pollici parte da MacBook Pro da 2.499 euro mentre quello da 16 pollici parte da 3.099 euro.