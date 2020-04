HK1MAX: in promo lo smart-box economico con Android Pie 9.0

Col passare del tempo, si moltiplicano i servizi di streaming on demand, tra cui Prime Video, Disney+, Netflix, in grado di soddisfare gli utenti, anche con produzioni originali. Per fruire di tali piattaforme non sempre è necessario possedere una smart TV, visto che basta anche aggiornare la propria TV tradizionale con un set-top-box low cost, come il recente HK1MAX della cinese HaiFen.

HK1MAX (10.7 x 10.7 x 2.3 cm, per 390 grammi) ha un’elegante forma discoidale con la parte frontale dominata da un piccolo schermo LCD ideale per mostrare alcune informazioni principali, tra cui l’ora: l’interno alloggia il processore quadcore Rockchip RK3318 e la scheda grafica Mali-450 con 5 unità di elaborazione, in grado di supportare tanto i video in FullHD quanto quelli in 4K, attrezzata per gestire i codec di compressione VP9 ed H.265. La RAM arriva a 4 GB, mentre lo storage si spinge sino a 64 GB, con la facoltà di guadagnare altri 64 GB grazie allo slot, presente, per la lettura delle schedine microSD.

Animato da Android Pie 9.0, lo smart box HK1MAX di HaiFen si connette alla rete internet sia senza cavi, grazie al supporto garantito verso il Wi-Fi n dual band, che mediante la porta RJ45 per l’Ethernet LAN (a 10/100M): sempre per acquisire contenuti, risultano in dotazione, lungo il suo perimetro, due porte USB, di cui una tradizionale 2.0 ed una più moderna 3.0.

Connesso alla TV mediante la porta HDMI o, per i vecchi apparecchi televisivi, con un connettore composito audio-video, lo smart box HK1MAX beneficia del Bluetooth 4.0 grazie al quale l’utente può adoperare dei controlpad con mini-tastiera inclusa, in ottica produttività o magari per trasformare il supporto in questione in una consolle. Ovviamente, è presente anche il tradizionale telecomando a infrarossi già inclusivo di una scorciatoia per la sezione “apps” dell’interfaccia utente.

Lo smart box Android HK1MAX può essere acquistato online anche presso lo store ufficiale del brand, HaiFen, su Amazon Italia, prezzato a poco meno di 38 (per la precisione, a 37.99) euro, con spedizione gratuita.