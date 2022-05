Harman Kardon svela la nuova soundbar premium Citation MultiBeam 1100

Cosa ne pensa l’autore

Fabrizio Ferrara - La nuova soundbar di Harman Kardon è davvero grossa, ma molto curata stilisticamente, in grado di adattarsi a ogni contesto, anche nella sostanza, visto il sistema di calibrazione ambientale e l'espandibilità in sistema a 5.1.2 canali. Il prezzo non è di poco conto, ma le implementazioni smart, che ne permettono l'uso anche come punto di controllo per la casa smart, ne valgono la spesa.