Da Bowers e Wilkins la soundbar Panorama 3 con 13 altoparlanti e Dolby Atmos

Apprezzata anche per la neckband PI4 con cancellazione adattiva del rumore, la britannica Bowers e Wilkins ha annunciato un nuovo prodotto audio, dedicato questa volta alla riproduzione del sound in un contesto stanziale, e di fatti rappresentato dalla terza generazione della soundbar Panorama, distribuita in Italia da Audiogamma (come già avvenuto per il riproduttore universale UBR-X110 di Reavon) al prezzo di 999 euro.

Non proprio un peso piuma (6.5 kg), la soundbar Panorama 3 presenta una forma a parallelepipedo, in finitura nera, con un elegante inserto in alto, sul quale campeggiano il logo dell’azienda e i pulsanti a sfioramento per il controllo che, comunque, può avvenire anche grazie ai comandi vocali verso Alexa o via app Bowers & Wilkins Music, che offre anche l’accesso a molti noti servizi di streaming (Spotify via Connect, Deezer, SoundCloud, Last.fm, Tun4In, Qobuz, e Tidal) e qualche piccola regolazione (toni alti e bassi, ma niente curve di equalizzazione o effetti DSP).

Tecnicamente, la soundbar Panorama 3 è un sistema a 3.1.2 canali con risposta in frequenza da 43 Hz a 48 kHz, gestione di vari formati (Dolby nelle versioni Atmos, Digital, Digital Plus, TrueHD, e LPCM) ad eccezione del DTS, e 400W di potenza: tale risultato è stato ottenuto grazie al fatto che, nel corpo più ribassato che in precedenza (65 x 1.210 x 140 mm), albergano, abbinati ad altrettanti amplificatori, ben 13 driver.

Nello specifico, i 3 canali frontali contano ciascuno su 2 woofer da 50 mm in fibra di vetro intrecciata, e su 1 tweeter da 19 mm con cupola in titanio, cui si aggiungono 2 trasduttori da 50 mm in fibra di vetro intrecciata rivolti verso l’alto per il surround del Dolby Atmos, e 2 subwoofer da 100 mm per i bassi, che rendono superfluo usare sia un subwoofer esterno che degli eventuali satelliti posteriori. In ogni caso, per ottenere un’audio ancora più diffuso per casa, in futuro arriverà l’aggiornamento col multi-room e, qualora la piattaforma svedese dovesse decidersi, anche il supporto verso il chimerico Spotify Hi-Fi.

Tra le altre specifiche, Panorama 3 annovera il supporto verso AirPlay 2 e il Bluetooth 5.2 (con copertura dei codec AAC, SBC e aptX Adaptive): sul retro, quanto a porte, sono presenti una Ethernet LAN (comunque presente la controparte senza fili, Wi-Fi), una USB Type-C (es. per aggiornare il firmware), un ingresso digitale ottico, e una HDMI con eARC.