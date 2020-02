Bowers & Wilkins PI4, ufficiale la neckband con cancellazione adattiva del rumore

Bowers & Wilkins, brand inglese con oltre 50 anni di storia nella realizzazione di altoparlanti premium, abbandonando per un istante il suo core business, è tornato ad occuparsi di periferiche d’output individuale, annunciando l’arrivo anche sul mercato italiano della nuova neckband PI4, con cancellazione del rumore.

Bowers & Wilkins PI4 ha un archetto flessibile realizzato in silicone, che ben si ancora attorno al collo, dal quale emergono i cavetti che conducono alle due unità di emissione: queste ultime celano 2 driver a gamma intera, da 14.2 mm, capaci di coprire un’ampia gamma di frequenze (da 10 Hz a 30 kHz), con una minima distorsione (<0,3%). In totale, quanto a microfoni, ne risultano a regime ben 4, di cui un paio per le telefonate ed altrettanti per il noise cancelling adattivo, capace di stabilire – per ogni ambiente, in modo automatico – il livello di cancellazione del rumore da adottare.

Non manca, inoltre, una modalità “ambientale”, che permette di selezionare le informazioni ambientali, quali la voce di chi parla accanto, le comunicazioni di emergenza/sicurezza, da far passare senza che sia necessario sfilare le unità in-ear della B&W PI4. Il Bluetooth 5.0, presente per il collegamento alla fonte audio, tra cui PC e smartphone, supporta i codec AptX-HD, SBC, AAC, AptX-Classic.

La nuova neckband britannica, dotata di una batteria ai polimeri di litio, alla quale si deve marginalmente il peso complessivo dell’accessorio, pari a 40 grammi, garantisce 10 ore circa di streaming musicale via BT, tenendo il volume settato a livello medio, ma è possibile guadagnare qualcosina grazie ai sensori magnetici smart, che mettono in pausa gli auricolari quando – non in uso – se ne giungono le pareti esterne, per poi tornare immediatamente operativi quando disgiunti: la ricarica avviene tramite microUSB Type-C e, in appena un quarto d’ora di rabbocco energetico, consente di recuperare 3 ore di playing.

Customizzabile nel comportamento mediante l’app multi-piattaforma Bowers & Wilkins Headphone, redatta nelle tonalità black, silver, e gold, la neckband PI4 di Bower & Wilkins è disponibile all’acquisto anche su Amazon, ov’è prezzata a 320.49 euro.