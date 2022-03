UBR-X110: ufficiale il lettore Ultra HD Blu-ray universale di Reavon

Il marchio francese Reavon, specialista nell’home entertaitment, ha annunciato un nuovo modello di lettore multimediale, denominato UBR-X110 (portato in Italia, per 1.049 euro, dal distributore Audiogamma) che, evoluzione del l’UBR-X100, mutua dall’UBR-X200. una meccanica di lettura universale.

Capace quindi di riprodurre, assieme ai consueti supporti ottici rappresentati dai CD, DVD, Ultra HD Blu-ray, Blue-ray 3D, Blu-ray, anche i Super audio CD (SACD), il versatilissimo riproduttore per l’intrattenimento domestico Reavon UBR-X110, con lo scopo di minimizzare il rumore del meccanismo di pick-up ottico, beneficia strutturalmente di accorgimenti quali pareti spesse 1.5 mm quanto al telaio mentre, sul fondo, per abbassare il relativo baricentro, risulta applicata una piastra in acciaio da 3 mm.

Fondamentalmente, il prodotto si avvale di un processore annunciato ormai nel 2017, ma progettato da Mediatek per supportare in generale i players Ultra-HD 4K Blu-ray Players (quindi molto indicato), in veste di MediaTek MT8581, un quadcore integrato con una scheda grafica Mali-T860 MP2.

Nella fattispecie, il costruttore lo ha affiancato anche un convertitore a 8 canali, il Burr Brown Audio PCM1690, che esegue l’upscaling dal SDR all’HDR, con l’alta gamma dinamica, ove già coperta, suffragata negli standard Dolby Vision e HDR10. Il Reavon UBR-X110 supporta la riproduzione a 24p: sul piano audio vengono gestite le tracce realizzate in DTS:X, DTS HD HRA, Dolby Digital, Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD e DTS. Anche i formati contenitori vengono gestiti regolarmente, come nel caso dell’M2TS e del MKV.

Sul piano delle porte, il riproduttore universale Reavon UBR-X110 dispone di due uscite digitali (ottica S/PDIF e coassiale), due USB (2.0 davanti e 3.0 dietro), e sempre due HDMI /(delle quali una dedicata all’audio e l’altra 2.0): il controllo, infine, avviene mediante un telecomando equipaggiato con tasti retroilluminati, per uso semplice anche di sera tenendo spente le luci ambientali.