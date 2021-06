Hammerhead True Wireless X: ufficiali i nuovi auricolari true wireless di Razer

Dopo il varo dei Hammerhead True Wireless X, il marchio americano-singaporiano Razer è tornata a focalizzarsi sui propri dispositivi indossabili, da qualche mese comprensivi anche di un paio di occhiali smart, annunciando gli inediti auricolari true wireless, da gaming (ovviamente), Hammerhead True Wireless X.

Già a disposizione del mercato italiano, almeno per ora via store ufficiale al prezzo di 89.99 euro, gli auricolari Razer Hammerhead True Wireless X non sono in-ear, cioè con gommini intra-auricolari: il proposito di incrementarne la comodità durante lunghe calzate ha portato il costruttore a orientare sul formato open-fit il design di quelli che sono gli ideali eredi dei modelli, senza fili, visti nel 2019 e nel 2020.

Le pareti esterne permettono di non rivolgersi allo smartphone nell’assolvere alle più comuni mansioni, grazie ai controlli touch predisposti per rispondere alle chiamate, regolare il volume, avviare o mettere in pausa la musica, e innestare la modalità gaming (a bassa latenza, cioè da 60 millisecondi, ideale per il gaming competitivo): rispetto a molti earable similari, le pareti in questione presentano il logo Razer retroilluminato a LED verdi, con effetti e intensità (riducibile, per aumentare l’autonomia) regolabili via app.

Quest’ultima, nota come Razer Audio, secondo i leaker di XDA Developer destinata a supportare anche le future cuffie Opus X (già concepite in verde, bianco e rosa, con un pulsante per l’accensione, tre tasti fisici di funzionamento, e la ricarica microUSB Type-C), permette anche di personalizzare i comandi touch e di giostrarsi sull’equalizzatore del panorama sonoro.

L’interno degli auricolari Razer Hammerhead True Wireless X, certificati come compatibili per l’accoppiamento rapido Fast Pair di Google, ospita driver da 13 mm, ed il chip per il Bluetooth 5.2 (con supporto ai codec AAC ed SBC): in termini di autonomia, infine, è stata dichiarata un’operatività commisurata con l’accensione (6 ore) o meno (7 ore) dei LED laterali, estensibile – via custodia di trasporto – a un totale, nelle medesime condizioni, rispettivamente di 24 e 28 ore.