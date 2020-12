Razer Hammerhead True Wireless Pro: auricolari da gaming, con cancellazione attiva del rumore

Razer, brand californiano noto per vari dispositivi dedicati al gaming, tra cui anche laptop e smartphone, nell’ambito del proprio listino lifestyle ha incluso anche altri prodotti, tra cui un mouse ergonomico e un paio di auricolari wireless premium che, nelle scorse ore, a un anno di distanza dalla prima iterazione, hanno ricevuto in dote un degno erede nei nuovi Hammerhead True Wireless Pro.

Gli auricolari Hammerhead True Wireless Pro si presentano come adatti ad ogni condotto uditivo, grazie disponibilità di gommini in 7 misure differenti, compresa quella intermedia, cui vanno aggiunti 3 ugelli in silicone trasparente “SecureSeal”, per una maggiore stabilità durante lo sport, e altrettanti “SmoothComfort” per le lunghe calzate.

Comodità a parte, gli auricolari Hammerhead True Wireless Pro puntano molto anche sulla qualità sonora. All’interno sono situati dei driver da 10 mm con 20 Hz – 20 kHz di risposta in frequenza che, grazie alla certificazione THX, assicurano un sound immersivo (THX Spatial Audio) e privo di distorsioni sugli alti volumi (curati dall’amplificazione THX AAA) per un’esperienza sonora il più fedele possibile ai desiderata dei creatori.

A ciò va aggiunto il Bluetooth 5.0 (supportato dai codec AAC e SBC) con modalità a bassa latenza, 60 ms, quando si gioca, sì da avere tempi di reazione migliorati di 50 volte rispetto a un modello standard, e la cancellazione attiva del rumore, Advanced Hybrid ANC, mediante due microfoni interni e due esterni, con uno più in basso dedicato a recepire con più immediatezza la voce nelle chat vocali: anche in questo modello, è presente una modalità di ascolto ambientale, Quick Attention Mode, che – operando all’incontrario – lascia passare i suoni circostanti neutralizzando quelli degli auricolari.

La connessione dei nuovi i Hammerhead True Wireless Pro con la sorgente sonora può avvenire tramite lo standard proprietario QuickConnect, utile nel ricordare un precedente dispositivo cui sono stati connessi, o tramite il parziale supporto al Google Fast Pair, per un istantaneo pairing che, però, non comprende anche la funzionalità di ricerca di un’unità smarrita (via app Trova il mio telefono), o la facoltà di conoscere la carica rimanente per gli auricolari e la custodia. Appunto dotati di Bluetooth 5.0, i nuovi auricolari possono essere usati anche uno per volta, seppur mai associati a due sorgenti audio in contemporanea.

Lato autonomia, infine, i Razer Hammerhead True Wireless Pro, acquistabili da oggi sia nei negozi fisici in alcuni paesi che sul sito ufficiale del brand, per 209.99 euro, assicurano 4 ore di operatività, cui se ne aggiungono altre 16 (quattro cicli di ricarica), per un totale di 20, grazie alla custodia rabboccabile via Type-C (e non via Wireless Qi).