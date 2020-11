Razer Book 13: in arrivo il laptop compatto (anche in 4K) con Intel di 11a gen

A poche settimane di distanza dal lancio del notebook compatto Blade Stealth 13, la californiana Razer, leader nell’hardware da gaming, ha annunciato un nuovo portatile da 13 pollici, il Razer Book 13 che, animato da Windows 10 Home, si candida a degno avversario del rivale Dell XPS 13.

Razer Book 13 (15.15 x 295.6 x 198.5 mm, con un peso di 1.34/1.4 kg) ha un telaio in alluminio anodizzato, sottoposto a lavorazione CNC, con l’impiego del vetro per il touchpad, e un filtro protettivo (anche anti-riflesso) Gorilla Glass 6 a tutela del display. Quest’ultimo, da 13 pollici, assume un aspect ratio a 16:10 onde offrire maggior spazio di lavoro in verticale, con le cornici che – pur ben ottimizzate in alto – consentono la presenza di una webcam 720p con IR per l’implementazione di Windows Hello, coadiuvata da 4 microfoni. In fase di acquisto, sarà possibile scegliere tra l’opzione non touch, solo FullHD, e quella touch, sia FullHD che UHD 4K: niente Intel Iris Xe Max dedicata a supporto perché, quale che sia il display scelto, ci si dovrà accontentare della scheda grafica integrata Intel Iris Xe.

Il corpo macchina palesa in superficie una tastiera con retroilluminazione RGB a livello di singolo tasto, gestibile da software Razer Chroma, affiancata ai lati da due speaker stereo, amplificati in modo smart e beneficiati dall’immersività della tecnologia THX Spatial Audio: pur sottile, ai lati non mancano diverse porte, tra cui il jack da 3.5 mm, il lettore di microSD, una porta USB 3.2, una HDMI 2.0, e un paio di Type-C con Thunderbolt 4, utili sia per caricare un dispositivo, che per sfruttare una GPU esterna, qualora si voglia giocare anche a titoli tripla A.

Senza problemi di connettività, stante il supporto al Bluetooth 5.1 ed al Wi-Fi ax/6, il notebook Razer Book 13 opta per i processori quadcore (a 8 thread) Intel Tiger Lake di 11a generazione: orientandosi sul modello con Intel Core i5-1135G7, si ottengono 8 GB di RAM (LPDDR4x-4267, saldata) e 256 GB di storage SSD (PCIe M.2, sostituibile), mentre, convergendo su un Core i7-1165G7, la RAM sale a 16 GB, e lo storage a 512 GB.

La batteria, da 4.602 mAh (55 watt), promette un’autonomia sufficiente per una giornata di lavoro, ovvero superiore alle 14 ore prima del successivo rabbocco energetico: disponibile in commercio, da Novembre (in Europa a Dicembre), il Razer Book 13 parte da 1,199,99 dollari per il modello base (solo sul sito Razer) con i5 e FullHD no-touch mentre, beneficiando anche della certificazione Intel Evo, si sale a 1.599,99 dollari per l’i7 col FullHD touch e a 1.999,99 dollari optando per l’i7 in coppia con lo schermo 4K sensibile al tocco.