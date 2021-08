Hammerhead True Wireless V2: da Razer gli auricolari da gaming con RGB e ANC

Un po’ a sorpresa, durante l’evento Razer’s Store Live, l’omonima multinazionale americana del gaming nota anche per prodotti alquanto estrosi, ha svelato, a breve distanza dai suoi auricolari tws top gamma per gamers, anche un modello più accessibile, ma comunque di alta qualità e con design ergonomico, rappresentato dagli Hammerhead True Wireless V2.

I nuovi Hammerhead True Wireless V2 (53 grammi, color nero) sono auricolari in-ear con punta in gomma siliconica e stanghetta, beneficiati dall’impermeabilità IPX4 per resistere a sudore e schizzi d’acqua, con le pareti esterne occupate dal classico logo a triskele, capace di oscillare tra 16.8 milioni di colori grazie all’illuminazione RGB gestibile sia via software Razer Chroma che da app mobile Razer Audio disponibile per i sistemi Android e iOS.

Connessi alla sorgente sonora tramite il Bluetooth 5.2 con supporto ai codec SBC e AAC, vantano una modalità a bassa latenza (60 ms) per il gaming e ospitano driver da 10 mm con 16 oHm di impedenza, e 20 Hz – 20 kHz di risposta in frequenza, all’insegna di un output sonoro accreditato di 5 mW massimi di potenza in ingresso. A incrementare la qualità dell’ascolto, è la tecnologia di cancellazione attiva del rumore ANC, affidata a due microfoni per unità: ovviamente, per consentire di proseguire l’ascolto senza doverli togliere nel mentre qualcuno ci parla accanto o ci si allena a bordo strada, è presente anche una modalità trasparenza “Quick Attention” incaricata di amplificare i suoni dell’ambiente circostante.

Notevoli progressi, rispetto al modello precedente del Dicembre 2020, sono stati fatti anche lato autonomia. Le due unità garantiscono 6.5 ore di funzionamento che, grazie al contributo della custodia (+ 26 ore), arrivano a un totale di 32.5: ciò vale, ovviamente, col massimo delle condizioni favorevoli, cioè con ANC e illuminazione RGB spente. Spegnendo solo l’ANC, si attiva a 27.5 ore totali, che calano a 22.5 spegnendo solo l’illuminazione.

Avvalendosi sia dell’ANC che dei loghi laterali illuminati, non si andrà oltre le 20 ore complessive. Per l’acquisto degli auricolari Hammerhead True Wireless V2 occorre far riferimento allo store presso il sito ufficiale, ove sono già disponibili con tanto di landing page, prezzati alla cifra di 139.99 euro.