Gucci x Oura: ufficiale l’anello smart extralusso per il benessere

Ascolta questo articolo

L’idea di realizzare gioielli tecnologici non è del tutto nuova, basti pensare agli Apple Watch Hermés, allo smartwatch di Mizrahi con Swarovski, o al set di prodotti Bellabeat: ora, a tale categoria, appartiene anche l’anello smart extralusso Gucci x Oura, prezzato a 950 euro con un abbonamento Lifefime Membership (solitamente da 6 euro mese) incluso per sempre (con annesse metriche dettagliate e vari contenuti).

Presentato con la campagna fotografica “A journey of self-discovery” (un viaggio alla scoperta di sé), il nuovo Gucci x Oura, realizzato dalla maison Gucci in tandem con il marchio della tecnologia finlandese Oura specializzato in anelli smart, si basa sulle specifiche del già noto Oura Ring 3 dell’Ottobre 2021: impermeabile sino a 100 metri, in questo caso è realizzato, al posto del titanio, in corindone sintetico nero con alcuni dettagli in oro a 18 carati (materiale usato anche per il logo GG), in modo da poter beneficiare anche di un peso ora ridotto a 4 grammi (vs i 6 del modello classico).

Largo 7.9 mm (circa 0,3 pollici), l’anello smart Gucci x Oura include 7 migliorati sensori per la temperatura corporea, oltre a quelli (3 LED) necessari per rilevare la frequenza cardiaca (durante gli esercizi, il giorno e, con una precisione del 99.6%, durante il sonno.), per calcolare la variabilità cardiaca, la saturazione dell’ossigeno nel sangue, la qualità del sonno nelle sue varie fasi, rilevando se ci siano problemi di respirazione durante il riposo (grazie ai valori dell’SpO2).

Sempre tra le capacità dell’anello, mutuate dalla variante standard, vi sono quelle che permettono di attenzionare il ciclo femminile (via sensori di temperatura), la respirazione, e di calcolare un indice di “prontezza” per valutare (in base ai valori HRV) quanto si sia recuperato. Compatibile anche con Google Fit ed Apple Salute, mediante la companion app per Android e iOS permette di guidare in sessioni audio per il sonno, la meditazione, la concentrazione, e la respirazione.

L’autonomia del nuovo anello smart extralusso Gucci x Oura, una volta caricato tramite la basetta, sempre con il logo GG, va dai 4 ai 7 giorni. Attualmente, è possibile acquistarlo, in 8 diverse misure, sul sito ufficiale (gucci.com/at/de/pr/c/gucci-x-oura-ring-p-705220IAABW8029) di Gucci.