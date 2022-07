Gigabyte S55U: ufficiale lo smart display per i gamers (e non solo)

Ascolta questo articolo

Il marchio taiwanese Gigabyte, con una passione sfrenata per il gaming, come visto col PC di metà Giugno, ha inserito nel proprio listino per videogiocatori anche uno smart display, utile per consolle e PC, col nome di Gigabyte S55U.

Il prodotto in questione, nonostante l’assenza del sintonizzatore per il digitale terrestre, può essere invero anche un sostituto per la TV: il sistema operativo Android, ovviamente ottimizzato con piccole chicche per i gamers (mirino, Aim Stabilizer Sync, Black Equalizer, etc), porta in dote il mirroring via Chromecast e il supporto ad Assistant. Inoltre, permette di scaricare dal Play Store vari streaming, tra cui Netflix e, con canali a tema, Pluto TV.

Ovviamente, la pulsione del Gigabyte S55U è quella per il gaming (basti pensare ai 120 Hz di refresh rate, al supporto verso l’AMD FreeSync Premium, ai 2-5 ms di tempo di risposta da grigio a grigio, e all’auto abbassamento della latenza – ALLM – quando si gioca).

Caratterizzato da valori che potrebbero interessare anche i professionisti dell’immagine (es. il contrasto a 5000:1, i 1.500 nits di picco come luminosità, i color gamut DCI-P3 e sRGB coperti rispettivamente al 96 e al 140%), il monitor Gigabyte S55U si avvale di un LCD con LED allineati verticalmente, tecnologia Quantum-Dot, da 54.6 pollici, con risoluzione 4K e supporto all’HDR: la retroilluminazione, grazie al local dimming, ottiene 132 zone di controllo, con ulteriori benefits alla qualità visiva ottenibili dalle varie modalità immagine, tra cui HDR10+, SDR, Dolby Vision IQ.

Sul piano audio, il monitor Gigabyte S55U, sempre con annesse modalità ad hoc (tra cui sport, musica e film), fa affidamento su due speaker da 10W cadauno, predisposti per gestire il formato Dolby Atmos: le porte, invece, prevedono un terzetto di USB, una RJ45 per la LAN (comunque presenti Wi-Fi ac e Bluetooth), un poker di HDMI (due 2.0 e altrettante 2.1), e un jack audio.