In arrivo il gaming PC AORUS Model S di Gigabyte, con Intel di 12a gen e GeForce RTX 3070

È trascorso ormai un anno da quando venne messo in campo il computer da gaming AORUS Model S, animato all’epoca da processori AMD Ryzen 5000 o, in alternativa Intel, Tiger Lake. Nel frattempo, i progressi annunciati dai chipmaker hanno avviato un round di presentazioni in termini di prodotti hardware, cui si è aggiunta di recente, in occasione del Computex 2022, anche la taiwanese Gigabyte che, per l’occasione, ha aggiornato il desktop di cui sopra, col meglio della produzione Intel Alder Lake attuale.

Il rinnovato AORUS Model S, in ragione delle sue dimensioni, da 190 x 189 x 400 mm, e quindi di un volume pari a 14 litri, rientra nella categoria dei computer cosiddetti SFF (small form factor, a fattore di forma ridotto). Lo spazio si rivela sufficiente non solo a montare un sistema di dissipazione termico attivo (mediante due ventole, di cui una da 120 e una da 140 mm), ma anche e soprattutto a collocarvi buoni quantitativi di memoria (32 GB di RAM DDR5-4800, 2 TB di SSD M.2 PCIe 4.0) accanto a una scheda madre Intel Z690 Express, all’insegna di un chipset sul quale è innestato il processore i7-12700K.

Dataset alla mano, si tratta di un 12 core (8 core ad alte prestazioni da 5.0 GHz in Turbo Boost 3.0, 4 core ad alta efficienza) a 20 threads uscito nel Novembre del 2021. Ad affiancarlo è la scheda grafica integrata Intel UHD Graphics 770, basata sull’architettura Intel Xe (da 1,5 GHz), ma non solo: il computer in questione, infatti, non si fa mancare la GPU dedicata RTX 3070 di Nvidia. Alla scheda madre sono collegate le porte HDMI e Display Port (1 per tipologia), mentre alla scheda grafica di Nvidia puntano un paio di HDMI 2.1 e altrettante DisplayPort 1.4a. Le porte in dotazione al computer AORUS Model S appena rinnovato da Gigabyte non si esauriscono certo qui, anzi.

Il desktop a fattore di forma ridotto da 14 litri appena menzionato sfoggia anche una USB 3.2 di seconda generazione, due jack da 3.5 mm (di cui uno per il microfono e uno per le cuffie, con ingressi separati per evitare ogni possibile interferenza), oltre a una porta RJ45 per il Gigabyte Ethernet Lan (a 2,5 Gbit) e ben sette USB Type-A afferenti a svariati standard. Sul versante delle connettività senza fili, grazie all’innesto di un modem brandizzato Intel, sarà possibile beneficiare tanto del Bluetooth 5.2, per connettere periferiche presenti nelle vicinanze, o scambiar dati con lo smartphone, quanto il Wi-Fi ax/6, per connettersi a internet senza l’ingombro dei cavi.

L’energizzazione del rinnovato Gigabyte AORUS Model S spetta invece a un alimentatore con rating “80 Plus (Gold)” da 750 W: al momento, il costruttore non ha ancora divulgato i suoi progetti di commercializzazione, prezzo compreso, relativi al rinnovato “mostro” da gaming testé illustrato.