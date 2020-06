Garmin MARQ Golfer: ufficiale lo smartwatch extralusso per gli amanti del golf

Il colosso americano della geolocalizzazione con sede nel Kansas, Garmin, torna ad occuparsi della serie di smartwatch sportivi extra-lusso MARQ, per tamponare la recente iniziativa di Louis Vuitton, tramite il nuovo Garmin MARQ Golfer, con vari prestiti dal Fenix 6 e dall’Approach S62 di Gennaio.

MARQ Golfer, prezzato a 1.850 euro, ha una cassa da 46 mm in titanio spazzolato, di grado 2, con lo stesso materiale usato anche per la fibbia ad ardiglione provvista di incastro micrometrico, e per la lunetta, rivestita da una ceramica verde a effetto specchio, con i segnaposti per le 18 buche di un campo da golf. I cinturini, in nylon con trama geometrica jacquard e onnipresente color verde, sono intercambiabili con i modelli da 22 mm “Garmin QuickFit”, sì da personalizzare il wearable, adattandolo ad ogni contesto, anche mondano.

Sotto il vetro zaffiro, bombato, il display colorato da 240 x 240 pixel di risoluzione, mostra chiaramente, anche sotto la luce del sole, più di 42 mila campi da golf presenti in tutto il mondo, con la funzione “CourseView” che evidenzia la distanza del giocatore del green, tenendo conto dei vari dislivelli del campo (PlaysLike Distance) nell’elaborare la miglior strategia per coprire lo spazio rilevato.

Non mancano, per affinare i propri colpi, le opzioni “Hazard View”, che indica gli ostacoli lungo il percorso, e ” Virtual Caddie”, che aiuta ad ottenere un ottimo swing scegliendo il bastone o il ferro più adatto secondo i dati tracciati delle proprie prestazioni, ed alcune variabili relative al vento (velocità e direzione). I perfezionisti, invece, trarranno giovamento dalla funzione “Autoshot” che, a fine partita, permette di ottenere utili indicazioni in base alla dinamica di ogni swing, con dati ancor più precisi ricavati applicando ai propri bastoni i 3 sensori (per dinamica del colpo, posizionamento, e distanza coperta) Approach CT10 contenuti nella confezione del prodotto.

Al di fuori del green, lo smartwatch MARQ Golfer si mostra comunque valido nel supportare le (tante) altre attività sportive, tra cui il nuoto e gli sci (con il beneficio delle mappe di 2.000 impianti sciistici), grazie anche al cardiofrequenzimetro ed al sensore Pulse OX per la saturazione dell’ossigeno nel sangue.

In più, è possibile adoperare il nuovo wearable di Garmin per la normale geolocalizzazione (via mappe TopoActive Europe), per ascoltare la musica (dallo storage locale o dalle app Spotify, Amazon Music, Deezer, via cuffie Bluetooth), per i pagamenti contactless (tramite Garmin Pay) e, ovviamente, per fruire delle notifiche da smartphone. Il tutto, grazie alla batteria agli ioni di litio, per 12 giorni, in modalità da semplice smartwatch, che scendono a 48 ore avvalendosi della modalità UltraTrac (minor campionamento del GPS, ad esempio durante lunghe gare di trail running), a 28 ore col GPS normale attivo, ed a 9 ore, aggiungendoci anche l’ascolto musicale.