TAG Heuer Golf Edition: ufficiale lo smartwatch dei sogni per i campioni del golf

Giorni di grandi annunci per il brand Louis Vuitton che, dopo aver ufficializzato lo smartwatch di lusso Hublot Big Bang, ha palesato anche la seconda generazione del TAG Heuer Golf Edition, con diversi prestiti hardware dalle terza generazione dei Connected visti a Marzo, riferimenti stilistici (le due alette, in realtà pulsanti funzionali) al Grand Carrera, e le consuete ma aggiornate feature dedicate ai professionisti del golf.

TAG Heuer Golf Edition ha una cassa (45 mm di diametro, per 13.55 mm di spessore) in titanio color nero, impermeabile sino a 5 atmosfere, sormontata da una lunetta in ceramica, sempre nera ma stigmatizzata da 18 gradienti, indicanti le buche di un campo, per ognuna delle quali l’utente potrà segnare – via app TAG Heuer Golf – i colpi effettuati, ed il punteggio ottenuto, avendo in sovrimpressione anche le statistiche complessive del round. Il cinturino base, facilmente sostituibile, è in caucciù bianco, con texture simile a quella delle palline da golf e cuciture a vista verdi: in alternativa, nella confezione d’acquisto, che comprende anche un alza-pitch e 3 palline con la serigrafia del marchio, è presente un più sobrio cinturino in gomma nera traforata.

Sotto il vetro zaffiro, è presente un display AMOLED da 1.39 pollici con risoluzione 454 x 454 pixel, touch e a colori, sul quale si possono alternare watchface meccaniche o digitali, le modalità attiva e riposo (ma sempre con l’ora a vista), e circa 40 mila mappe 3D (il 99% dei campi da golf mondiali) di facile lettura, con indicazione degli ostacoli in ogni campo, e preciso tracking del giocatore (grazie al GPS ottimizzato BeiDou, Glonass, QZSS).

Sempre funzionale nel tracciare la frequenza cardiaca (grazie al cardiofrequenzimetro sul dorso), fornendo un feedback in attività di fitness come la corsa, la camminata, il ciclismo, è ovviamente nel golf che il nuovo wearable di lusso dà il meglio di sé: la companion app, disponibile per Android e iOS, memorizzate le prestazioni passate nel round, aiuta l’atleta a migliorare le proprie performance (“Driving Zone”), suggerendo la mazza da adottare, fornendo consigli per la mira ed il tiro, e sulla parte migliore del green per andare in buca, etc.

Lato hardware, TAG Heuer Golf Edition monta un processore Snapdragon Wear 3100, un modulo per il Wi-Fi ed il Bluetooth 4.1, ed una batteria da 430 mAh, caricabile via connettore magnetico in 1.5 ore, ed accreditata di un’autonomia che può arrivare a 20 ore (compreso l’uso regolare di una sola app sportiva).

Secondo quanto comunicato dall’azienda, TAG Heuer Golf Edition sarà a disposizione di pochi fortunati, stante la sua natura di edizione limitata ed il prezzo di 2.400 euro, sul sito ufficiale del brand, o nelle relative “boutique”.