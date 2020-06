Hublo Big Bang: ufficiale lo smartwatch di lusso più costoso al mondo

Hublot, marchio svizzero dell’orologeria di lusso, parte dell’impero Luis Vuitton (che controlla anche TAG Heuer), ha annunciato un nuovo smartwatch di lusso, l’Hublot Big Bang concepito come una fusione tra la tradizione, le tecnologie digitali, e l’innovazione nell’impiego dei materiali più avanzati.

Hublot Big Bang ha una cassa da 42 mm di diametro e 12.8 mm di spessore, che può essere preferita in ceramica nera, o in titanio: in ambedue i casi si beneficia dell’impermeabilità sino a 30 metri, e di un processo costruttivo che, per la sola gabbia di contenimento dell’hardware, ha visto l’impiego di 27 componenti, nell’ambito di una struttura a “sandwich”. I cinturini, facili a sostituirsi (“One Click”), sono in gomma (caucciù foderato) con fibbia deployante, sempre in titanio. Di lato, è presente una coroncina rotante, per giostrarsi tra le opzioni, poi confermate mediante una pressione della stessa.

All’interno di un quadrante comprensivo di numeri, sotto un vetro zaffiro anti-graffio, è collocato un touchscreen AMOLED da 1.21 pollici, con risoluzione HD (390 x 390 pixel), ottima densità d’immagine (327 dpi), ed estensione (diametro a 30.8 mm) sul quale – a distanza di 3 ore l’un dall’altro – si susseguono gli 8 quadranti disegnati dall’artista Marc Ferrero, con speciali animazioni di 5 secondi che compaiono ogni ora.

Non del tutto idoneo all’attività fisica, essendo privo di cardiofrequenzimetro e dovendosi appoggiare allo smartphone per il GPS, ma comunque provvisto di Google Fit, l’Hublot Big Bang ha un hardware da wearable convenzionale, con il processore quadcore (1.094 GHz) Snapdragon Wear 3100 abbinato a 1 GB di RAM ed a 8 GB di storage.

Connesso allo smartphone via Bluetooth 4.2 LE ed alla rete internet mediante il Wi-Fi n, lo smartwatch Hublot Big Bang supporta i pagamenti da polso via modulo NFC ed ottiene una giornata d’autonomia grazie alla batteria da 300 mAh, caricabile in 2.5 ore: il sistema operativo scelto è Wear OS, con il beneficio di Google Assistant.

Hublot Big Bang sarà presto in vendita, oltre che nel canale tradizionale delle gioiellerie, anche online (e in Cina su WeChat), al prezzo di 5.200 dollari (4.700 euro) per la variante in titanio, e di 5.800 dollari (5.200 euro) per quella in ceramica nera.