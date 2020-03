TAG Huer Connected 2020, lo smartwatch extralusso non solo per la mondanità

Giornata di grandi novità per il mondo hi-tech che ha visto la svizzera Tag Heur, controllata dal gruppo Arnault, svelare il nuovo smartwatch extra lusso TAG Huer Connected 2020, degno erede della serie di orologi intelligenti premium avviata nell’ormai lontano 2015.

TAG Huer Connected 2020 vanta uno chassis realizzato in titanio o acciaio inossidabile (3 varianti) che, spesso 13.5 mm, acquisisce l’immunità all’acqua sino a 5 atmosfere: il tettuccio del quadrante adotta il vetro zaffiro anti-graffi a tutela del touchscreen OLED da 1.39 pollici risoluto in 454 x 454 pixel, attorniato da una cornice realizzata in ceramica e sottoposta a trattamento di deposizione fisica da vapore (PVD). Di lato sono presenti due pulsanti di azione e, nel mezzo, una coroncina che permette di switchare tra le app preinstallate (meteo, agenda, musica, mappe), o tra Google Pay (presente l’NFC), i messaggini, e le notifiche da app e mail.

Il “panciotto” del TAG Huer Connected 2020, sul quale è posto il cardiofrequenzimetro, è “a vite”, prestito stilistico, come pure le anse sfaccettate, dei prestigiosi cronografi Carrera della maison Tag Heur: i cinturini, onde consentire un veloce switch tra i modelli (6) in caucciù con fibbia déployante o in acciaio, hanno un meccanismo di sgancio e sostituzione molto semplice.

Adeguatamente protetto, è in servizio un processore Snapdragon 3100 che porta in dote il Bluetooth 4.0 con tanto di supporto all’audio streaming mentre, in ottica sportiva, sono stati implementati un pratico localizzatore GPS, una batteria da 430 mAh, e – nell’app Tag Heuer Sport, che già supportava il golf – il monitoraggio per ulteriori attività sportive (fitness, ciclismo, corsa).

Il sistema operativo del TAG Huer Connected 2020, già in vendita principiando da 1.650 euro, è Wear OS, con capacità di spaziare tra 5 watchface esclusive nelle quali ogni elemento (complicazioni, sfondi, indici, lancette, etc) è personalizzabile, e supporto ai comandi vocali (Google Assistant) ed alle traduzioni (Google Traslate) mediante il microfono posto sulla sinistra.