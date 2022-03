Garmin D2 Mach 1: ufficiale il nuovo smartwatch per gli aviatori

Dopo aver attenzionato le profondità marine con il Descent G1, Garmin si è dedicata nuovamente al cielo, con uno smartwatch per piloti, aviatori ed aspiranti vali (stanti le indicazioni ad esempio per la planata ideale), tramite il nuovo Garmin D2 Mach 1 posto un gradino sopra il precedente D2 Air X10.

Il nuovo Garmin D2 Mach 1 ha un telaio, circondato da 5 pulsanti fisici, impermeabile sino a 10 atmosfere, dimensionato con un diametro di 47 mm, uno spessore di 14.5 mm, un peso di 70 grammi (47 dei quali escludendo i cinturini, da 22 mm, in pelle marrone Oxford o titanio, come la ghiera). Il tettuccio colloca un vetro zaffiro a protezione del display circolare, un pannello AMOLED da 1.3 pollici risoluto a 416 x 416 pixel.

Sul piano comunemente smart, il Garmin D2 Mach 1 connesso a uno smartphone Android o iOS ne riceve le notifiche, gli aggiornamenti dei social, i promemoria dal calendario, le ultime notizie, mentre – grazie all’NFC – supporta i pagamenti da polso e, tramite i 32 GB di storage, permette di scaricare sino a 2.000 brani traendoli da Deezer, Amazon Music e Spotify. Adoperabile anche come fitness tracker permette di analizzare lo stress, di tener traccia del ciclo mestruale, di monitorare il sonno, di attenzionare le attività respiratorie, di ricordare di bere, visualizzando anche un punteggio di body battery dal quale desumere il livello di carica del corpo, con annesso drenaggio causato dalle attività sportive e dallo stress.

Non manca la funzione Health Snapshot che, realizzata in due minuti un’istantanea dello stato di salute registrandone i principali parametri (es. saturazione dell’ossigeno nel sangue via Pulse Ox, della frequenza cardiaca con avvisi oltrepassando determinate soglie), ne permette la condivisione con un professionista. Passando dal benessere al fitness, il Garmin D2 Mach annovera più di 30 applicazioni, con le quali misurare (anche grazie al multi-GNSS multibanda) varie attività sportive, anche GPS based e indoor (es. corsa, nuoto, escursionismo, camminata, golf via mappe di 42.000 green, sci via SkiView Maps).

In quanto però wearable dedicato agli aviatori, è qui che dà il meglio di sè. Le funzioni Direct-to e Nearest permettono di navigare direttamente verso un aeroporto o quello più vicino, potendo avere (dai rapporti METAR e TAF) le informazioni su parametri come la visibilità e i venti prima ancora di decollare. Relativamente ad alcuni specifici aeroporti statunitensi è possibile avere le indicazioni grafiche delle previsioni, alle quali si aggiungono le proiezioni di tendenza per elementi come il punto di rugiada, il vento e la temperatura.

Al decollo, l’orologio inizia a tracciare la rotta, inserendo parametri come il tempo totale di volo e la relativa durata in un registro personale su flyGarmin.com: il collegamento allo smartphone, invece, permette di inviare al wearable i piani di volo con i vari waypoint lungo la rotta (in merito alla quale è possibile sapere la distanza, il tempo di percorrenza, l’altitudine e la durata residua del carburante). Dal Marq Aviator deriva il connubio con l’overlay del radar NEXRAR, “con immagini radar meteo aggiuntive basate su una direzione dalla posizione corrente“. Connesso con un dispositivo Garmin InReach, come il Mini 2, si potranno inviare messaggi precostituiti in assenza di segnale telefonico, attivare o spegnere il rilevamento SOS, e interpellare il servizio d’emergenza IERCC (multilingua, attivo 24 ore su 24 tutta la settimana).

L’autonomia del Garmin D2 Mach 1 dipende dalla modalità d’uso: come smartwatch (quindi connesso con uno smartphone) opera sino ad 11 giorni mentre, in modalità fly – cioè avendo pulsossimetro Pulse Ox e GPS attivi – si scema a 24 ore. In attesa di vederlo anche su Amazon, lo smartwatch in questione si può già comprare, con annesso abbonamento di prova dell’app Garmin Pilot, sullo store ufficiale, al prezzo di 1.119.99 euro per il modello col cinturino in pelle marrone Oxford. o a 1.299 euro per l’iterazione col cinturino in titanio.