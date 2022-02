Garmin D2 Air X10: ufficiale lo sportwatch dedicato a poloti ed aviatori

Messi ormai sul campo i nuovi smartwatch Fenix 7 ed Epix 2, l’americana Garmin non è restata a crogiolarsi sugli allori e, anzi, ha annunciato, dal quartier generale di Olathe, nel Kansas, uno smartwatch alquanto singolare, il Garmin D2 Air X10 (nei colori Ivory e Black), dedicato ai piloti e agli aviatori, ai quali fornisce tutta una serie di strumenti per conservare il controllo della situazione di volo.

Garmin D2 Air X10 ha un telaio, impermeabile sino a 5 atmosfere, da 43.6 mm di diametro, col fondello in alluminio rinforzato mentre, per pulsanti e ghiera, è stato scelto l’acciaio inox: il tettuccio offre un vetro protettivo Gorilla Glass 3 sotto il quale si cela un display, con always on, di tipo AMOLED, da 1.3 pollici, risoluto a 416 x 416 pixel, ovviamente sensibile al tocco, con l’illuminazione gestibile in automatico stante la presenza di un sensore di luce ambientale. I cinturini, in varie opzioni, sono da 20 mm, facilmente sostituibili (quick release).

Sul piano dei sensori, il wearable di Garmin incorpora un cardiofrequenzimetro, un pulsossimetro, un termometro, un GPS (con Glonass / Galileo), una bussola, un accelerometro, un altimetro barometrico, e un giroscopio, accelerometro: grazie a tale dotazione, è possibile tracciare più di 25 attività sportive precaricate (es. nuoto, golf, ciclismo, camminata, corsa), potendone scaricare altre via Garmin Connect o creare degli allenamenti personalizzati attingendo a una base di 1.400 esercizi. Non manca il rilevamento della frequenza cardiaca con segnalazione di anomalie, anche nel battito a riposo, del livello di ossigeno nel sangue, il monitoraggio del sonno, della respirazione, dell’idratazione, del livello di stress. Come da tradizione del marchio, la funzione Body Battery, tenendo conto del livello di attività e di stress, fornisce un indice di energia corporea, mentre Health Snapshot permette di ottenere un’istantanea dei parametri vitali da condividere col medico.

Tra le funzioni smart, il Garmin D2 Air X10 permette di memorizzare la musica dell’utente, sino a 650 brani, attingendo eventualmente in Wi-Fi alle playlist da Deezer, Amazon Music o Spotify, ma anche di effettuare pagamenti contactless, via NFC e Garmin Pay, di ricevere via Bluetooth dal telefono collegato le notifiche per app, SMS, chiamate, social, notizie, etc. Dotato di microfono e altoparlante, il wearable consente di far ricorso ai principali assistenti vocali, tra cui Assistant, Siri e Bixby, ma anche di ricevere ed effettuare direttamente dal polso le proprie chiamate.

Più nel merito del target di destinazione, il Garmin D2 Air X10 permette di inviare al polso il piano di volo dalla Garmin Pilot app, in modo da vedere nelle rotta pianificata, verso uno degli aeroporti presenti nel database (Direct-to) o verso quello più vicino (Nearest), la lista dei waypoint, potendo conoscere in anticipo alcuni dati dell’aeroporto scelto (es. frequenze e orientamento della pista), ma anche le condizioni che troverà sul posto, in termini di punto di rugiada, visibilità, precipitazioni, grazie ai bollettini di previsione (TAF) od osservazione (METAR). Ovviamente, non manca l’indicatore HSI della linea orizzontale che assicura di tenere la posizione giusta, la possibilità di ottenere alert via vibrazione al polso nel caso si superino le quote di pressione e altitudine fissate, l’indicatore di fuori rotta, il timer per gestire la risorsa del carburante nel serbatoio, e l’automatica registrazione del volo col log trasferibile su flyGarmin.com.

Infine, l’autonomia. In questo caso, molto dipende dall’uso che si fa del Garmin D2 Air X10 quanto a intensità e sensoristica accesa. In genere, si arriva a 10 giorni col risparmio energetico, che calano a 7 in modalità smartwatch. Da qui si cala a 20 ore avvalendosi del pulsossimetro e del GPS, che scemano a 8 ore tenendo attivi streaming musicale e GPS, per salire però a 24 ore facendo a meno della musica. Il prezzo, essendo il wearable già acquistabile, è di 549.99 euro.