Galaxy Watch Active 2: ora anche nelle versioni Golf Edition e Aluminium LTE

A quasi 8 mesi dal varo del modello standard, datato Agosto 2019, il colosso sudcoreano Samsung ha aggiornato lo smartwatch di punta del proprio listino, il Galaxy Watch 2, allestendone due varianti, tra cui una focalizzata sul Golf, in antitesi al Garmin Approach S62, e l’altra con differenze realizzative e connettive.

Da Seoul è arrivata l’ufficialità, non del tutto attesa, relativa alla distribuzione, dal 28 Febbraio, di nuove varianti dello smartwatch Galaxy Watch Active 2: la prima sarà una “Golf Edition” e, all’insegna di quanto già fatto in passato anche con Galaxy Watch e Gear S3, metterà a disposizione un tool per calcolare la distanza maturata dal proprio colpo dopo l’esecuzione dello swing e, in aggiunta, anche l’app “Smart Caddy” che, proprio come un assistente da green, fornirà indicazioni e suggerimenti su più di 40 mila campi disseminati in giro per il mondo.

Destinato al target sportivo, il Galaxy Watch Active 2 Golf Edition sarà allestito nelle dimensioni da 44 mm per i polsi più grandi, nella sola colorazione Aqua Black, ad un prezzo di 393.000 won (cambio alla mano, circa 296 euro), e da 40 mm, per i polsi più sottili, nella colorazione Pink Gold, prezzata a 359.700 won (pressappoco 271 euro al cambio attuale).

L’esordio della Golf Edition del Samsung Galaxy Watch Active 2 avverrà inizialmente sul mercato interno sudcoreano e, in seguito, in date ed a prezzi ancora da definirsi, anche negli States, nel Regno Unito, ed altrove.

La variante “Aluminum con connettività LTE“, sostanzialmente autoesplicativa, proporrà uno chassis dimensionato a 40 e 44 mm, nelle medesime tre colorazioni, ovvero in (Aqua Black, Pink Gold, e Cloud Silver), prossimamente tanto in Europa quanto in alcuni non meglio precisati paesi asiatici. I prezzi, per tale modello di Galaxy Watch Active 2, sono stessi della versione golfistica e, quindi, sostanziati in circa 296 euro per l’esemplare più grande destinato al target maschile, e in circa 271 euro per quello destinato ai più sottili polsi del gentil sesso.