Galaxy Book2 Go: Samsung anticipa il suo notebook entry level

Dopo il Galaxy Book2 Pro 360. Samsung ha anticipato un nuovo portatile, il Galaxy Book2 Go, che rappresenta il modello di ingresso alla sua linea di notebook animati dal sistema operativo Windows 11.

All’esordio in Francia dal 20 Gennaio, il nuovo Galaxy Book2 Go ha un telaio molto sottile (15,5 mm) e leggero (1,44 kg) ma, ciò nonostante, molto resistente avendo superato i test militari MIL-STD-810H per l’uso anche in condizioni estreme e in contesti lavorativi difficili. Il nuovo modello annovera, come specifiche comunicate, un display LCD IPS da 14 polli con risoluzione FullHD e una webcam: la cerniera consente di ruotare di 180° lo schermo, adagiandolo su una superficie piana, per una pronta condivisione dei contenuti con altre persone del proprio team.

All’interno, il chipset Snapdragon 7c Gen 2 presente nel precedente Galaxy Book Go ha ceduto il posto al Qualcomm Snapdragon 7c+ Gen 3 messo in campo nel Dicembre 2021: ciò ha portato a una velocità maggiore del 40%, a una GPU più potente del 35%, ma non solo. Vi è il supporto alla RAM LPDDR4X più veloci da 3.200 MHz e allo storage SSD NVMe (anche se il costruttore non ha precisato i relativi quantitativi).

Sempre grazie al nuovo chipset Qualcomm Snapdragon 7c+ Gen 3 arrivano prestazioni AI migliorate per la NPU (anche se mancano metriche precise in tal senso) e un’autonomia migliorata: anche grazie al processo litografico a 6 nanometri di TSMC, vi è una maggior efficienza quanto a consumi energetici, tanto che la batteria di bordo, di ammontare indefinito, garantisce un’intera giornata di autonomia o, più concretamente, 21 ore di riproduzione video.

In più, col nuovo SoC giunge in dote anche il supporto al Bluetooth 5.2 e al Wi-Fi 6E: il 5G nel modello Wi-Fi sembra essere disattivato. Come detto, il portatile ha come sistema operativo Windows 11, con il pairing automatico verso i Galaxy Buds, il Quick Share, le Samsung Notes, il Multi Control per adoperare il mouse, il Second Screen per mirrorare il desktop su un Galaxy Tab, e il collegamento a uno smartphone via Windows/Mobile Connected.