Samsung Galaxy Chromebook Go: anticipato il nuovo notebook compatto con ChromeOS

Forse per un gustosissimo epic fail, Samsung ha rivelato, per ora ancora senza prezzi ufficiali, il suo nuovo Chromebook compatto, col nome di Samsung Galaxy Chromebook Go, grazie all’apposita pagina di presentazione comparsa, e non rimossa, sul suo sito ufficiale.

Ovviamente out-of-the-box col sistema operativo ChromeOS, il Samsung Galaxy Chromebook Go ha uno chassis bicolore in policarbonato: l’esterno appare di un bianco che il manufacturer si ostina a chiamare “Silver“, mentre – a contrasto, una volta spalancato – l’interno (tastiera compresa) è tutto in nero. La cornice, attorno al display TFT da 14 pollici risoluto in HD (ovvero a 1.366 x 768 pixel), offre spazio a sufficienza per la webcam, da 720p con microfono digitale che, accompagnandosi ai due speaker stereo (da 1.5W cadauno), offre quel che serve per discreti meeting online e sessioni di didattica a distanza.

Perimetricamente non mancano svariate porte, tra cui il combo jack da 3.5 mm, una USB 3.2 Type-A, e una coppia di USB Type-C, oltre allo slot per espandere lo storage via microSD. La variante LTE, ovviamente, permette anche, via carrellino dedicato, l’inserimento di una nanoSIM per il 4G.

Ad animare il Samsung Galaxy Chromebook Go, assieme alla scheda grafica integrata Intel UHD Graphics (con 450 MHz di frequenza operativa), è il processore Intel Celeron N4500 con architettura Jasper Lake, litografia a 10 nanometri, 4 MB di cache L3, frequency clock massimo a 2.8 GHz che, grazie al basso valore (6) per il TDP, dovrebbe mettere la batteria, da 42,3 Wh, con carica via alimentatore Type-C da 45W, di fornire una buona autonomia.

In termini di memorie, il notebook Samsung Galaxy Chromebook Go propone la RAM di tipo LPDDR4X nei tagli da 4 od 8 GB, e lo storage, come detto espandibile, di tipo eMMC, nelle pezzature da 32, 64 e 128 GB. Chiudono il novero delle relative specifiche le connettività senza fili, Bluetooth 5.1 e Wi-Fi ax/6 con antenne 2×2 MU-MIMO.